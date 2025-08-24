Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, GRDP giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt hơn 10%/năm, quy mô kinh tế dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ. Kết quả này có được nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, để giữ vững đà phát triển và đạt mục tiêu tăng trưởng đến năm 2030, việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp vẫn là yếu tố then chốt.

Hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp địa phương góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. (Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bamboo Vina trong ca sản xuất).

Nhìn lại thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã kiên trì triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Các hội nghị đối thoại được tổ chức thường xuyên, nổi bật như Hội nghị “Khơi thông nguồn vốn ngân hàng - doanh nghiệp” tổ chức tháng 6/2025. Thực tế cho thấy, tổng dư nợ tín dụng tại Thanh Hóa đến hết tháng 7/2025 đạt trên 245.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm. Điều này phản ánh sự quan tâm của hệ thống ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận vốn vay, chủ yếu do hạn chế về tài sản thế chấp, hồ sơ tài chính chưa minh bạch, hoặc phương án kinh doanh thiếu tính khả thi. Đây là một trong những nút thắt lớn cản trở sự phát triển và mở rộng quy mô của doanh nghiệp địa phương.

Đơn cử như Công ty CP Mía đường Lam Sơn khi mở rộng sản xuất, đầu tư thiết bị mới, doanh nghiệp từng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn. Thông qua các kênh đối thoại, tỉnh đã kết nối doanh nghiệp với ngân hàng thương mại, từ đó các khoản vay được giải ngân kịp thời, giúp nhà máy đi vào vận hành đúng tiến độ, nâng cao năng lực chế biến và tăng sản lượng xuất khẩu. Ngược lại, không ít doanh nghiệp nhỏ ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, thị xã Bỉm Sơn cũ vẫn phản ánh rằng việc tiếp cận vốn tín dụng còn mất nhiều thời gian, nhất là khi thiếu tài sản đảm bảo. Câu chuyện này cho thấy nhu cầu hỗ trợ tín dụng vẫn rất cấp thiết. Không chỉ ở khía cạnh vốn, môi trường đầu tư kinh doanh cũng đang được tỉnh nỗ lực cải thiện.

Năm 2024, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa tăng 9 bậc, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách điều hành và đồng hành cùng doanh nghiệp. Bộ Chỉ số DDCI cũng được áp dụng để lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, qua đó kịp thời điều chỉnh chính sách, giảm thiểu phiền hà hành chính. Những cải cách này đã tạo dựng niềm tin vững chắc hơn trong cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích nhiều nhà đầu tư mới tìm đến Thanh Hóa.

Một điểm nhấn quan trọng khác là sự bứt phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2 với tổng vốn đầu tư 2,8 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc triển khai đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Không chỉ vậy, sự hiện diện của các dự án FDI quy mô lớn còn kéo theo nhiều doanh nghiệp vệ tinh trong nước tham gia cung ứng dịch vụ, tạo chuỗi giá trị liên kết bền chặt. Đây chính là minh chứng rõ nét cho việc dòng vốn đầu tư nước ngoài khi được khai thác hiệu quả, sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy doanh nghiệp trong tỉnh phát triển theo.

Mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ có 40.000 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp 58 - 62% GRDP của tỉnh. Để hiện thực hóa, cần một chiến lược toàn diện. Trước hết, phải đa dạng sản phẩm tín dụng, mở rộng hình thức cho vay dựa trên dòng tiền, phương án kinh doanh thay vì chỉ dựa vào tài sản bảo đảm. Các ngân hàng thương mại cần chủ động hơn trong truyền thông, giới thiệu gói sản phẩm phù hợp cho từng đối tượng, thiết lập kênh đối thoại thường xuyên để tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Về phía doanh nghiệp, sự minh bạch trong quản trị tài chính và năng lực lập kế hoạch kinh doanh khả thi là điều kiện tiên quyết để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.

Song song với đó, cải cách thủ tục hành chính phải được đẩy mạnh hơn nữa. Việc rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục về đất đai, đầu tư, thuế, hải quan không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp mà còn nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư. Tỉnh cũng cần tiếp tục đổi mới bộ Chỉ số DDCI theo hướng số hóa và minh bạch, coi đây là công cụ phản ánh chính xác sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy tinh thần phục vụ của bộ máy công quyền.

Một yếu tố quan trọng không kém là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Dù có lợi thế về quy mô dân số lớn, nhưng chất lượng lao động vẫn cần được nâng cao để đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại. Do vậy, sự phối hợp giữa tỉnh, các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp phải được gắn kết chặt chẽ, bảo đảm cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng, có tư duy đổi mới sáng tạo. Việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng là động lực để thế hệ trẻ dấn thân kinh doanh, bổ sung thêm lực lượng doanh nhân cho địa phương. Cùng với đó, sự đồng hành của hiệp hội doanh nghiệp là rất cần thiết. Đây là cầu nối quan trọng để phản ánh tiếng nói chung của cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng hồ sơ vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và kết nối thị trường. Khi hiệp hội phát huy tốt vai trò đại diện, doanh nghiệp sẽ có thêm chỗ dựa vững chắc trong hành trình khẳng định vị thế.

Có thể khẳng định, khơi thông nguồn lực doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc giải quyết khó khăn về vốn, mà quan trọng hơn là tạo lập môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Sự đồng lòng, trách nhiệm của chính quyền, ngân hàng, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo ra sức bật mới, giúp Thanh Hóa hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, khi dòng vốn được đưa vào sản xuất hiệu quả và khi doanh nghiệp trở thành trung tâm của phát triển, Thanh Hóa sẽ có đủ cơ sở để không chỉ hoàn thành mà còn vượt mục tiêu tăng trưởng, khẳng định vị thế tỉnh công nghiệp hiện đại trong khu vực và cả nước.

Bài và ảnh: Chi Phạm