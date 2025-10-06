Khôi phục nhịp sản xuất sau bão lũ

Bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nặng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đang chật vật phục hồi trong thời kỳ hậu đại dịch Covid. Thế nhưng, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền, nhiều doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh đang cố gắng vươn lên, tiếp tục sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm.

Công ty TNHH Xuân Quang, xã Nông Cống khẩn trương dọn dẹp kho, phân loại hàng hóa bị ảnh hưởng do ngập lụt. Ảnh: PV

Cơn bão số 10 tràn qua làm hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại. Nhiều DN, hộ kinh doanh trắng tay sau thiên tai. Vượt lên khó khăn, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng, các chủ cơ sở sản xuất, DN tại khu vực bị ảnh hưởng đang khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động.

Dù nằm ở vị trí khá cao trên đường Lam Sơn, thôn Nam Giang, xã Nông Cống, nhưng nước lũ dâng nhanh đã khiến cửa hàng vật liệu xây dựng Lam Nê bị thiệt hại nặng nề. Hơn 200 tấn xi măng đóng đá, 100 tấn thép ngâm nước hoen gỉ. Ngay sau khi nước rút, chủ cơ sở cùng người làm tất bật vận chuyển thép đi rửa, phơi khô. Số xi măng “chết” được giữ nguyên để kê cao hàng hóa, phòng những đợt mưa bão tiếp theo. Ông Lê Duy Bình, chủ cơ sở chia sẻ: “Các nhà phân phối đã kiểm kê thiệt hại, khách hàng cũng động viên, ủng hộ. Với những lô sắt thép chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, sau khi xử lý vẫn đảm bảo chất lượng, bà con quanh vùng vẫn tiếp tục ủng hộ mua hàng. Sự chia sẻ ấy là nguồn động viên lớn để chúng tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất”.

Cũng tại thôn Nam Giang, Công ty TNHH Xuân Quang là một trong những đơn vị chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nước lũ dâng cao làm ngập 5 kho hàng, 5 bộ máy tính văn phòng, 1 cây xăng bị nước tràn vào, 12 xe chở hàng chết máy, tổng thiệt hại ước tính gần 5 tỷ đồng. Hiện toàn bộ cán bộ, công nhân của công ty đang tập trung thu dọn, phân loại hàng hóa, xử lý môi trường để sớm đưa cơ sở hoạt động trở lại bình thường, duy trì việc làm cho gần 40 lao động.

Công ty TNHH Trường Phát Toàn Cầu, xã Nông Cống hỗ trợ mỗi công nhân 500.000 đồng chia sẻ khó khăn, động viên người lao động sau bão lũ.

Thống kê chưa đầy đủ, toàn xã Nông Cống có hàng chục DN và hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Chủ tịch UBND xã Đồng Minh Quân cho biết: “Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ DN và hộ kinh doanh dọn dẹp vệ sinh môi trường, phun tiêu độc, khử trùng để sớm hoạt động trở lại. Đồng thời, xã đang thống kê, đánh giá thiệt hại để báo cáo UBND tỉnh xem xét có phương án hỗ trợ về cơ chế và nguồn lực, giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh khôi phục hoạt động nhanh nhất”.

Tại các xã Hoằng Giang, Hoằng Phú, trận lốc xoáy dữ dội rạng sáng 29/9 đã gây thiệt hại nặng nề cho hàng chục hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất. Nhiều xưởng mộc, cửa hàng thương mại, cơ sở điện tử, xay xát lúa gạo với giá trị từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng bị tàn phá chỉ sau vài giờ. Ông Tô Văn Thuyên, chủ siêu thị ở xã Hoằng Giang vẫn chưa hết bàng hoàng, nói: “Không thể tưởng tượng nổi, khu siêu thị khung sắt kiên cố mà chỉ sau một cơn lốc đã bị cuốn sạch. Bao vốn liếng tích góp nhiều năm coi như mất hết”.

Cạnh đó, xưởng mộc của ông Hàn Ngọc Thiện cũng tan hoang, cả bốn nhà xưởng đều bị tốc mái, nhiều máy móc nặng hàng tấn bị xô lệch, ngấm nước hư hỏng. Tại thôn Hảo Nam, xã Hoằng Phú - nơi tập trung nhiều hộ chế biến lúa gạo, hàng loạt nhà xưởng bị tốc mái, tường sập, hàng trăm tấn lúa ướt sũng giữa sân, khiến nhiều gia đình gần như trắng tay.

Sau thiên tai, người dân nơi đây cũng tranh thủ từng ngày nắng ráo để thu dọn, dựng lại nhà xưởng, khôi phục sản xuất. Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú Lê Văn Cường cho biết: “Chính quyền đang huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, đồng thời phát động quyên góp, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp các hộ thiệt hại nặng sớm dựng lại mái nhà, ổn định cuộc sống”.

Tại xã Hà Trung, khi nước rút dần, người dân lập tức bắt tay dọn dẹp nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tại xưởng nhôm kính của ông Lê Minh Trung ở thôn Bình Lâm, những thiết bị quan trọng như máy hàn, máy khoan, máy đột nhôm, máy rửa xe đều bị hư hỏng nặng; nhiều thanh nhôm, thép bắt đầu hoen gỉ. Giữa cảnh ngổn ngang, ông Trung khẩn trương dọn dẹp, lau từng chiếc máy, kê lại từng khung nhôm, cố gắng khôi phục sản xuất sớm nhất.

Người dân xã Hoằng Giang tạm dựng mái xưởng để sớm làm việc trở lại.

“Phần lớn máy móc, vật tư hỏng nặng, vốn liếng coi như mất một nửa. Nhưng không thể ngồi chờ. Tôi vừa sửa chữa, vừa tính vay mượn để thay thiết bị hỏng, mua thêm vật liệu, sớm trả hàng cho khách. Khó đến đâu cũng phải tiếp tục làm. Chỉ mong mưa bão dứt để bà con yên tâm ổn định cuộc sống”, ông Trung nói.

Ông Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Quang, xã Nông Cống, chia sẻ: “Chưa bao giờ chúng tôi chịu tổn thất lớn đến vậy. Nhưng thiên tai là điều bất khả kháng, quan trọng là phải nhanh chóng đứng dậy. Sau khi phân loại xong, chúng tôi sẽ mời nhà phân phối vào đánh giá, hàng nào còn đủ điều kiện sẽ giữ lại, phần hư hỏng phải tiêu hủy để bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng. Riêng lượng xăng, dầu còn trong bồn, công ty phối hợp với đơn vị phân phối xử lý theo đúng quy trình, tuyệt đối không để tràn ra môi trường”.

Trong gian khó, nhiều DN không chỉ cố gắng khôi phục sản xuất mà còn quan tâm, sẻ chia với cộng đồng, người lao động. Tại vùng trọng điểm mưa lũ huyện Nông Cống, cùng với việc tích cực hỗ trợ các địa phương nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, Công ty TNHH Trường Phát Toàn Cầu, Công ty May Hoàng Tùng... cũng đã dành nguồn kinh phí trực tiếp động viên, hỗ trợ người lao động.

Điển hình như tại Công ty TNHH Trường Phát Toàn Cầu, hiện DN có 470 lao động đang làm việc. Trong đợt bão số 10 vừa qua, khu vực nhà máy chịu ảnh hưởng của mưa lớn, mất điện kéo dài và ngập lụt cục bộ, làm gián đoạn tạm thời hoạt động sản xuất. Một số cây xanh trong khuôn viên bị đổ, mái tôn tại khu vực kho bị bung một phần, gây hư hại nhẹ đến cơ sở vật chất. Nhờ sự chủ động trong công tác phòng chống bão, công ty đã nhanh chóng khắc phục thiệt hại, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đến nay đã hoàn toàn ổn định sản xuất, duy trì tiến độ các đơn hàng theo kế hoạch.

Bà Nguyễn Thị Thu, quản lý nhân sự Công ty TNHH Trường Phát Toàn Cầu chia sẻ: "Ngay sau bão, ban lãnh đạo công ty đã quyết định hỗ trợ mỗi công nhân 500.000 đồng nhằm chia sẻ khó khăn, động viên người lao động. Bên cạnh đó, DN ủng hộ địa phương 10 triệu đồng để góp phần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại. Hiện công ty đang tiếp tục rà soát, lập danh sách các gia đình cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng để có phương án hỗ trợ kịp thời, thiết thực. Toàn bộ kinh phí được trích từ quỹ phúc lợi và nguồn an sinh nội bộ, thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia cùng người lao động”.

Bài và ảnh: Minh Hằng - Việt Hương