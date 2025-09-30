Khôi phục cấp điện cho gần 600 nghìn khách hàng sau bão Bualoi

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung tối đa nhân lực, vật tư, tổ chức thi công liên tục để cấp điện trở lại cho gần 600 nghìn khách hàng trong tổng số hơn 700 nghìn khách hàng bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa tiến hành thay thế cột điện bị gãy đổ.

Cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề đối với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trên lưới 110kV, khoảng 2 nghìn mét dây siêu nhiệt bị hư hỏng. Ở cấp trung và hạ áp, tổng cộng 433 cột điện bị ảnh hưởng, gồm 82 cột trung áp gãy đổ, 40 cột trung áp nghiêng, sạt lở; 201 cột hạ áp gãy đổ và 110 cột hạ áp nghiêng, sạt lở.

Ngoài ra, 5 trạm biến áp phụ tải với 6 máy biến áp bị hư hỏng; 4.844m dây dẫn trung áp và 1.425m dây dẫn hạ áp bị đứt, hỏng.

Toàn tỉnh ghi nhận 203 quả sứ trung áp, 50 quả sứ hạ áp và 33 hòm công tơ bị hư hỏng. Hơn 700 nghìn khách hàng của 143/166 xã, phường bị gián đoạn cung cấp điện.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa thay thế đường dây bị hư hỏng.

Sau khi bão tan, trên các khu vực bị thiệt hại đảm bảo điều kiện về an toàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng chính quyền địa phương, các nhà thầu thi công tập trung tối đa nhân lực, vật tư, tổ chức thi công liên tục để khắc phục sự cố.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa nỗ lực khắc phục sự cố.

Trong hai ngày 29 và 30/9, toàn công ty đã khắc phục, cấp điện lại cho 7 trạm 110kV, 11 đường dây 110kV, 4.711 TBA, 98 lộ đường dây.

Tính đến 19h ngày 30/9, đã có gần 600 nghìn khách hàng được cấp điện trở lại.

Tối 30/9, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng các phòng ban và đơn vị liên quan tổ chức họp khẩn bàn phương án khắc phục sự số.

Ngay trong tối 30/9, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng các phòng ban liên quan đã trực tiếp bám sát hiện trường, tổ chức họp khẩn với các Đội Quản lý điện lực khu vực Hoằng Hóa và khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung bàn phương án và tiến độ khắc phục các thiệt hại xảy ra trên địa bàn.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn; phân công, phân nhiệm rõ ràng đến từng bộ phận, từng người; huy động tối đa nguồn lực với mục tiêu cao nhất là cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố lưới điện.

Trong những ngày tới, khi thời tiết khô ráo, nước rút, giao thông đi lại an toàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ triển khai lực lượng xử lý sự cố, nỗ lực khắc phục toàn bộ hệ thống điện, sớm cấp điện trở lại cho Nhân dân.

Hùng Mạnh - Nguyễn Lương