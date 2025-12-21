Xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân văn minh, làm chủ khoa học, công nghệ

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 710/TB-VPCP ngày 20/12/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông báo nêu, năm 2025, với sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, trong đó có người nông dân, sự hợp tác của bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự kiến đạt mức tăng trưởng GDP cao so với thế giới và khu vực.

Trong thành tựu chung đó, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, người nông dân, khu vực nông thôn tiếp tục được khẳng định với những đóng góp quan trọng. Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi lời cảm ơn, đánh giá cao vai trò, đóng góp của ngành nông nghiệp, người nông dân trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới và trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, thực hiện nhiệm vụ năm 2025, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã rất tích cực trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, ban hành nhiều chính sách, chương trình quan trọng để phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là hỗ trợ nông dân thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, chuyển đổi số.

Tuy nhiên, còn khoảng cách rất lớn giữa nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn trong tiếp cận, ứng dụng chuyển đổi số; thu nhập của phần lớn nông dân còn chưa cao và chịu nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường; cơ chế, chính sách hỗ trợ liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp chưa gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ.

Phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, bảo vệ môi trường sinh thái

Để tiếp tục giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, làm chủ khoa học, công nghệ. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ:

Tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài, là nền tảng quan trọng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững; coi nông dân là trung tâm, là chủ thể, là động lực, nguồn lực của quá trình đổi mới; chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, bảo vệ môi trường sinh thái; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

Xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là giải pháp chiến lược để tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay, có cơ chế đột phá để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp.

Về các kiến nghị liên quan đến đầu tư nghiên cứu khoa học, hạ tầng internet, sàn giao dịch thương mại điện tử dành riêng cho nông dân, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác công - tư để phát triển hạ tầng số hiện đại, đáp ứng yêu cầu của người nông dân.

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các dự án đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Đối với các kiến nghị liên quan đến vốn, tín dụng, đào tạo khoa học công nghệ và bảo hiểm nông nghiệp, chính sách thu hút người trẻ làm nông nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách về bảo hiểm nông nghiệp theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, các bên cùng có lợi để hỗ trợ người nông dân.

Đồng thời, chú trọng quy hoạch và xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao để thu hút lao động trẻ; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các dự án đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, tập trung cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh bình dân học vụ số, đào tạo kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số cho người nông dân.

Phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, chú trọng đầu tư nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp - môi trường, phục vụ truy xuất nguồn gốc, đo lường phát thải carbon và quản trị chuỗi giá trị.

Hình hành chuỗi giá trị phát triển bền vững; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn

Tiếp tục thúc đẩy liên kết hợp tác, hình hành chuỗi giá trị phát triển bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn; phát triển và nâng cao hiệu quả liên kết giữa các khu vực kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng, theo đúng phương châm Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo về: “3 gần”: Gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: Phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; “4 không”: Không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình an sinh, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Chú trọng chăm lo đời sống của người dân, nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, người nghèo, người yếu thế.

Mọi chương trình an sinh phải được triển khai trên tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả và “3 công khai, 3 giám sát”: Công khai mục tiêu, nguồn lực, tiến độ; Giám sát bởi Nhân dân, Mặt trận, Báo chí. Thể chế hóa quy trình “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

