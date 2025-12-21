Hơn 100 sản phẩm của Thanh Hóa tham gia Festival Ngày hội nông dân Thủ đô năm 2025

Tối 20/12, tại Hà Nội, Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội khai mạc Festival Nông dân Thủ đô năm 2025 và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với HND các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030.

HND Thành phố Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp với HND tỉnh Thanh Hóa và HND các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2026-2030.

Nằm trong chương trình ký kết với HND các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030, HND TP Hà Nội và HND tỉnh Thanh Hóa đã ký kết phối hợp trên một số nội dung như: Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh phối hợp, giới thiệu liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; phối hợp tư vấn, giới thiệu liên kết xây dựng mô hình kinh tế tập thể theo hình thức hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; xây dựng các mô hình trình diễn điển hình, có hiệu quả và có khả năng nhân rộng ở các địa phương để nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm; tư vấn, giới thiệu và vận động các doanh nghiệp đầu tư liên kết góp vốn...

Lãnh đạo Trung ương HND Việt Nam thăm gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm của HND Thanh Hóa tại Festival.

Cụ thể, hàng năm hai đơn vị tổ chức ít nhất 1 lần cho cán bộ, hội viên nông dân tham quan học tập kinh nghiệm hoạt động công tác hội và các mô hình, điển hình tiên tiến; giới thiệu các loại đặc sản, di sản, danh lam, thắng cảnh, văn hóa truyền thống của các vùng miền ở 2 địa phương cho cán bộ, hội viên nông dân; nghiên cứu giới thiệu sản phẩm hoặc liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm của HND Thanh Hóa tại Festival Ngày hội nông dân Thủ đô năm 2025.

Trong khuôn khổ Festival Ngày hội nông dân Thủ đô năm 2025 diễn ra từ ngày 19 đến 21/12, HND tỉnh Thanh Hóa cũng đã tham gia trưng bày giứi thiệu 100 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và sản phẩm OCOP.

Đây chính là không gian kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch sinh thái, dịch vụ.

Hoàng Lan