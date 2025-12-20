Bảo đảm các công trình cần thiết mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Ngày 20/12, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2025-2030”.

Toàn cảnh hội nghị.

Đề án "Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2025-2030” được Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và xin ý kiến tham gia của các sở, ngành, các xã miền núi. Trên cơ sở đánh giá thực trạng giai đoạn 2021-2025, đề án đã nêu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các xã miền núi của tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày dự thảo đề án.

Theo đó, mục tiêu của Đề án sẽ sắp xếp, ổn định cho 2.756 hộ dân/47 xã tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo 3 hình thức, gồm: Tái định cư tập trung; tái định cư xen ghép và ổn định tại chỗ. Bảo đảm xây dựng kết cấu hạ tầng và phúc lợi công cộng ở các vùng bố trí ổn định dân cư bảo đảm thực hiện theo các tiêu chí nông thôn mới; 100% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố; 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia và có điểm sinh hoạt văn hóa; 99,5% dân số được dùng nước hợp vệ sinh. Bảo đảm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, an ninh quốc phòng và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi giảm bình quân khoảng 4,67%/năm; tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông minh , truyền thông đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% trở lên; phấn đấu không còn hộ ở nhà tạm, nhà dột nát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh: biến đổi khí hậu, thiên tai hiện nay ngày càng diễn biến phức tạp và nghiêm trọng; tại các khu vực miền núi, tình trạng lở đất, lũ quét diễn ra phức tạp. Hiện nay, các hộ dân sinh sống tại các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và đời sống của người dân. Việc xây dựng đề án để chủ động sắp xếp, ổn định cho các hộ dân theo kế hoạch sẽ giảm thiểu được những thiệt hại do thiên tai gây ra và tập trung được các nguồn lực để thực hiện, hạn chế việc đầu tư dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị xây dựng Đề án, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện đề án trên cơ sở tiếp thu toàn bộ ý kiến tại hội nghị. Trong đó, lưu ý việc sắp xếp, bố trí dân cư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Việc sử dụng kinh phí của Đề án phải hiệu quả, tiết kiệm và bảo đảm các công trình cần thiết mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Sắp xếp khu dân cư mới trên cơ sở tôn trọng phong tục tập quán của người dân, đảm bảo an toàn, tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ thông qua tiếp cận các điều kiện về hạ tầng thiết yếu, bảo đảm về an ninh quốc phòng.

Khánh Phương