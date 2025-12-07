Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng sáng tạo trong thanh niên

Nhờ tay nghề tốt nên tiệm cắt tóc của gia đình anh Lương Văn Dậu, bí thư chi đoàn thôn Tân Thành (xã Thanh Phong) thu hút được khá đông khách. Cũng nhờ đó, gia đình có thêm thu nhập trang trải, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, dù đã có nghề trong tay nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm cùng mong muốn phát triển thêm nghề để nhân rộng trong thanh niên, khoảng 2 năm trở lại đây, anh Dậu đã mạnh dạn đầu tư vốn xây dựng bể xi măng có mái che cùng hệ thống cấp thoát nước để nuôi lươn không bùn.

Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tư vấn khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên thanh niên.

Theo anh Dậu: “Nhận thấy mô hình nuôi lươn không bùn đang phát triển mạnh ở một số địa phương, đồng thời mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo hướng hiện đại, hiệu quả và thân thiện môi trường, nên tôi đã mạnh dạn đi tìm hiểu quy trình, kỹ thuật nuôi lươn ở một số địa phương trong và ngoài tỉnh, sau đó tìm nơi mua giống lươn về nuôi. Ban đầu, tôi đầu tư nuôi khoảng 5.000 con lươn, do thiếu kỹ thuật, lươn cũng không tránh khỏi bị bệnh và hao hụt. Tuy nhiên, nhờ kiên trì học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nên kỹ thuật nuôi ngày càng hoàn thiện, giúp đàn lươn sinh trưởng ổn định, cho năng suất và lợi nhuận tốt".

Bên cạnh mô hình cắt tóc và nuôi lươn của anh Dậu mang lại hiệu quả cao, hiện trên địa bàn xã Thanh Phong cũng có không ít các mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) mang lại hiệu quả cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nói về vấn đề này, Bí thư Đoàn xã Thanh Phong, Vi Đình Thôn cho biết: Để hỗ trợ và khuyến khích ĐVTN trong xã mạnh dạn vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, Đoàn xã đã tích cực chủ động khảo sát, nắm bắt thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm của thanh niên. Đồng thời, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Đoàn xã cũng đã tích cực tổ chức các hoạt động khuyến khích ĐVTN phát huy tinh thần sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì 3 câu lạc bộ, tổ đội nhóm thanh niên học tập và lập nghiệp. Đồng thời, tích cực biểu dương, khen thưởng các ĐVTN tiêu biểu trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thông qua những việc làm đó, góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, chủ động, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, từng bước xây dựng quê hương miền núi ngày càng phát triển.

Không chỉ ở xã Thanh Phong mà nhiều năm trở lại đây, ở nhiều địa phương trong tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao do ĐVTN làm chủ. Trong đó, có thể kể đến mô hình của anh Lê Văn Thành (xã Thượng Ninh), khởi nghiệp thành công mô hình sản phẩm làm từ mây tre đan; anh Quách Văn Cường (xã Mậu Lâm) với nghề nuôi dúi; anh Giàng A Trư (xã Trung Lý) đang phát triển mạnh mô hình nuôi gà đen... Có được kết quả đó, những năm qua Tỉnh đoàn đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích ĐVTN tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong đó, Tỉnh đoàn đã tăng cường phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học - công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; duy trì hoạt động hiệu quả 168 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế; 5 tổ hợp tác thanh niên, 4 HTX thanh niên; tăng cường phối hợp với các ban, ngành tạo nguồn lực hỗ trợ về vốn cho thanh niên vay giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, khởi nghiệp; truyền tải các chủ trương, chính sách, chương trình vốn vay ưu đãi cho thanh niên, cung cấp tài liệu, thủ tục pháp lý, hướng dẫn thanh niên lập hồ sơ vay vốn. Tính đến nay, nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách ủy thác cho tổ chức đoàn quản lý đã tăng lên 1.747 tỷ đồng cho 28.216 hộ vay, với 717 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn đã triển khai Đề án “Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”, với tổng nguồn vốn 93 tỷ đồng. Các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên cũng được tổ chức thường xuyên. Tỉnh đoàn đã phát động phong trào “Thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp”, tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”, “Dự án khởi nghiệp”, diễn đàn “Khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”; kết nối hỗ trợ các dự án khởi nghiệp từ các cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp với các nhà đầu tư; tăng cường các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho ĐVTN. Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã có 415.816 lượt ĐVTN, học sinh được tư vấn hướng nghiệp, 40.807 thanh niên được giới thiệu việc làm, trong đó có 25.799 thanh niên có việc làm. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã có 1.263 ý tưởng, sáng kiến, 135 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ hiện thực hóa; 289 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh do thanh niên làm chủ, 100 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế được duy trì thành lập mới.

Thông qua các hoạt động đó đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí lập thân, lập nghiệp của thế hệ trẻ, đặc biệt là ĐVTN ở các vùng khó khăn đã mạnh dạn hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp, phát triển các mô hình trang trại xanh, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng và phát triển dịch vụ. Từ đó, không chỉ giúp thanh niên cải thiện đời sống mà còn tạo việc làm cho cộng đồng.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt