Khơi dậy sức dân xây dựng vùng quê đáng sống

Sau khi được kiện toàn, đi vào hoạt động bộ máy chính quyền mới, xã Xuân Hòa tiếp tục tập trung đẩy mạnh phong trào XDNTM, trong đó nổi bật là xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch- đẹp - an toàn” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Thôn Tỉnh Thôn 2, xã Xuân Hòa nổi bật với khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Đã trở thành việc làm thường xuyên, vào ngày cuối tuần, người dân thôn Trung Thành tích cực cùng nhau tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan các tuyến đường. Vừa chăm sóc, cắt tỉa những chậu cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa thôn cùng bà con, bí thư chi bộ, trưởng thôn Trung Thành Lê Tiến Dũng phấn khởi chia sẻ: “Việc quét dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cây cảnh ven đường đã trở thành việc làm thường xuyên của người dân trong thôn. Xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch- đẹp - an toàn” luôn được người dân trong thôn làm tự giác chứ không còn phải tuyên truyền, vận động”.

Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, những năm qua cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn Trung Thành luôn thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, từ đó giúp Nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của phong trào và tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Từ năm 2023 đến nay, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến gần 400m2 đất, tháo dỡ các công trình phụ để mở rộng các tuyến đường từ 4m lên 7,5m; xây dựng 100% hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy đảm bảo môi trường, làm 5km đường giao thông; 100% các tuyến đường trong thôn được đổ bê tông, thảm nhựa.

Thời gian qua, Nhân dân trong thôn đã trồng 5km đường hoa, cây cảnh thay thế cỏ dại ven đường; chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, khuôn viên nhà văn hóa thôn; lắp đặt 110 bóng điện chiếu sáng, 22 mắt camera an ninh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thôn. Từ đó, góp phần xây dựng thôn Trung Thành ngày càng khởi sắc, năm 2024 thôn đạt NTM kiểu mẫu và đang trên hành trình xây dựng thôn thông minh.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động từng người dân theo hình thức “mưa dầm thấm lâu”, việc xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Tỉnh Thôn 2 đã góp phần tạo nên diện mạo NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã. Đi trên những con đường sạch đẹp, khang trang cùng hàng cây xanh, đường cờ Tổ quốc rực rỡ treo dọc hai bên đường, trưởng thôn Tỉnh Thôn 2 Đỗ Văn Tiến, tự hào nói: “Để người dân đồng thuận, ban cán sự thôn xác định phải tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân bằng cách họp dân, bàn bạc công khai dân chủ, giúp Nhân dân hiểu và đồng tình thực hiện. Do đó, đến nay thôn đã huy động Nhân dân đóng góp lắp đặt được 200 đèn chiếu sáng, trong đó có tổ dân cư số 7 đã lắp đặt được hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời; lắp đặt 13 mắt camera tại các trục đường chính trong thôn, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự”.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, thôn Tỉnh Thôn 2 cũng thành lập ban điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả phong trào đảm bảo sạch, đẹp khu dân cư. Từ thực hiện tốt việc phát huy quy chế dân chủ trong Nhân dân đã thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân. Đến nay, toàn bộ các tuyến đường trong thôn trồng cây xanh, cây cảnh, trong đó chủ yếu là cây hoa giấy. Và cũng trở thành nét đẹp của thôn, vào cuối tuần các hộ gia đình đều cùng nhau dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, tạo không gian sạch, đẹp.

Xã Xuân Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Xuân Hòa, Thọ Hải, Xuân Hưng và Thọ Diên. Đến nay, xã có 6/27 thôn đạt thôn kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 77,1 triệu đồng. Sau khi được kiện toàn, đi vào hoạt động theo mô hình mới, xã Xuân Hòa đã tập trung đẩy mạnh XDNTM bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, trong đó nổi bật là phong trào khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Để duy trì và phát triển phong trào, xã tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên để triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào. Đến nay, phong trào này ngày càng đi vào chiều sâu tại 100% các thôn trên địa bàn xã.

Với sự chung sức đồng lòng của Nhân dân và chính quyền địa phương đã tạo nên vùng quê đáng sống Xuân Hòa với cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an ninh trật tự. Từ đó không ngừng nâng cao đời sống của người dân, góp phần đưa Xuân Hòa sớm trở thành xã NTM nâng cao trước năm 2030.

Bài và ảnh: Trung Hiếu