Khơi dậy khát vọng vươn lên của hộ nghèo và các gia đình chính sách

Những khoản vay từ vài chục triệu đến hơn trăm triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bỉm Sơn (NHCSXH Bỉm Sơn) đang giúp nhiều hộ dân có thêm việc làm, thu nhập ổn định. Tín dụng chính sách không còn chỉ là công cụ giảm nghèo, mà trở thành lực đẩy bền bỉ, góp phần tạo dựng sinh kế lâu dài và khơi dậy khát vọng vươn lên của hộ nghèo và các gia đình chính sách.

Cán bộ NHCSXH Bỉm Sơn kiểm tra tình hình sử dụng vốn chính sách tại phường Bỉm Sơn.

Trước đây gia đình anh Mai Văn Sỹ ở tổ 1, phường Quang Trung được vay 50 triệu đồng từ chương trình hộ nghèo để kinh doanh, buôn bán nhỏ tại chợ. Với gia đình anh Sỹ, đây là số vốn không nhỏ, kéo dài suốt nhiều năm. Anh Sỹ chia sẻ: “Có thời điểm gia đình tôi rất khó khăn vì hai vợ chồng sức khỏe yếu, công việc không ổn định, con cái đang tuổi ăn học. Nhờ nguồn vốn này tôi đã mở cửa hàng kinh doanh nông sản tại chợ, thu nhập của gia đình đã ổn định, không phải lâm vào cảnh vay mượn bên ngoài, con cái được học hành đầy đủ”. Giờ tôi đã thoát nghèo và trả nợ cho ngân hàng, kinh tế gia đình phát triển vững.

Cách nhà anh Sỹ không xa, gia đình chị Trịnh Thị Phương, ở tổ dân phố 3, phường Quang Trung lại dùng 100 triệu đồng vay vốn chương trình giải quyết việc làm để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp nuôi lợn và nuôi thủy sản. Sau khi trừ chi phí, gia đình chị Phương thu về khoảng hơn 100 triệu đồng/năm. Chị Phương chia sẻ: “Trước đây không có vốn nên tôi chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ vài con lợn. Sau khi vay được vốn từ NHCSXH Bỉm Sơn với lãi suất ưu đãi cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình, tôi mới thuê thêm đất, xây dựng thêm các khu chuồng trại, đào ao thả cá nên năng suất và thu nhập đều tăng. Làm nông mà có vốn sẽ chủ động hơn, tính toán được lâu dài hơn, không phải làm cầm chừng như trước nữa”.

Có thể thấy các khoản vay từ NHCSXH phần lớn đều không lớn, nhưng được sử dụng với mục đích rất rõ ràng: Người làm nông nghiệp thì thuê đất, mua giống, đầu tư sản xuất; gia đình có con đi học thì dành cho chi phí học tập; các hộ dân khu vực nông thôn có điều kiện xây dựng, cải tạo các công trình vệ sinh bảo đảm... Các khoản vay đều được giải ngân đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, các tổ tiết kiệm và vay vốn vẫn duy trì nhiệm vụ hằng ngày, việc bình xét, giải ngân không bị gián đoạn, các điểm giao dịch tại các phường vẫn hoạt động bình thường phục vụ người dân. Cán bộ NHCSXH Bỉm Sơn thường xuyên rà soát nhu cầu vốn để giải ngân kịp thời, không để dòng vốn bị gián đoạn. Đến cuối tháng 4/2026, NHCSXH Bỉm Sơn đang thực hiện 10 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt hơn 274 tỷ đồng với hàng nghìn hộ dân đang được vay vốn. Mỗi khách hàng là một hoàn cảnh, một nhu cầu khác nhau. Từ nguồn vốn giải quyết việc làm, cải tạo ao nuôi, mở rộng khu vườn đến nguồn lực giúp người dân xây dựng, sửa sang nhà cửa, cho con học hành...

Giám đốc NHCSXH Bỉm Sơn, Nguyễn Văn Nam cho biết: “Đơn vị hiện triển khai 10 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường Bỉm Sơn và Quang Trung. Chính quyền cơ sở luôn tạo điều kiện hỗ trợ ngân hàng về cơ sở vật chất và cử công an có mặt tại các điểm giao dịch nhằm bảo đảm mọi hoạt động của NHCSXH diễn ra an toàn và dòng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước luôn thông suốt, kịp thời. Cùng với đó, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức nhận ủy thác để rà soát đối tượng, bảo đảm vốn đến đúng người, đúng mục đích. Ngân hàng đã thực hiện ký kết lại hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội tại các phường sau sáp nhập nhằm chuẩn hóa nội dung hợp tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan. Cùng với đó, với sự hướng dẫn nhiệt tình, cụ thể của cán bộ tổ giao dịch lưu động tại điểm giao dịch, các hoạt động như giải ngân, thu nợ, thu lãi, nhận gửi tiền tiết kiệm của khách hàng... đã diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, mang đến sự hài lòng cho người dân".

"Ý nghĩa sâu xa của tín dụng chính sách không nằm ở việc một người vay được bao nhiêu tiền, mà lớn hơn là khơi gợi niềm tin và khát vọng vươn lên của những hộ nghèo, gia đình chính sách. Nguồn vốn không chỉ khuyến khích vào một vài mô hình lớn, mà được chia nhỏ đến từng hộ, giúp nhiều người có cơ hội tiếp cận hơn, đồng thời giảm rủi ro khi mỗi khoản vay đều gắn với một phương án cụ thể. Các hộ sau khi vay đã duy trì được sản xuất, có thu nhập để trả nợ và tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh. Dòng vốn vì thế được quay vòng, tiếp tục đến với những hộ khác. Để 100% hộ nghèo và các gia đình chính sách được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động rà soát nhu cầu vốn, phối hợp với chính quyền cơ sở để giải ngân kịp thời, không để dòng vốn bị gián đoạn" - Giám đốc NHCSXH Bỉm Sơn, Nguyễn Văn Nam cho biết thêm.

Bài và ảnh: Lương Khánh