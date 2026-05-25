Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Khởi công xây dựng nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Phan Nga
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/5, UBND xã Hà Trung đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng 3 nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại gia đình các ông: Đỗ Thúc Hào, ở thôn 5; Hán Ngọc Thanh và Cao Viết Ngọc, cùng ở thôn Bình Lâm.

Khởi công xây dựng nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Sáng 25/5, UBND xã Hà Trung đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng 3 nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại gia đình các ông: Đỗ Thúc Hào, ở thôn 5; Hán Ngọc Thanh và Cao Viết Ngọc, cùng ở thôn Bình Lâm.

Khởi công xây dựng nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Đồng chí Lê Văn Dậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã dự lễ khởi công xây dựng nhà ở tại gia đình ông Hán Ngọc Thanh, thôn Bình Lâm.

Tại buổi lễ khởi công, lãnh đạo UBND xã đã thăm hỏi, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời khẳng định việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Khởi công xây dựng nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Đồng chí Trịnh Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà ở tại gia đình ông Đỗ Thúc Hào, thôn 5.

Các hộ gia đình được hỗ trợ lần này đều là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang sinh sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn, đời sống còn nhiều khó khăn. Việc xây dựng ngôi nhà mới sẽ giúp các gia đình có nơi ở ổn định hơn, yên tâm lao động sản xuất và chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Khởi công xây dựng nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Đồng chí Mai Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã và đoàn công tác dự lễ khởi công xây dựng nhà ở tại gia đình ông Cao Viết Ngọc, thôn Bình Lâm.

Mỗi gia đình được hỗ trợ 140 triệu đồng để xây dựng nhà ở, trong đó 80 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và 60 triệu đồng từ ngân sách xã. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách là hoạt động mở đầu của chuỗi các hoạt động tri ân của Đảng bộ, chính quyền xã Hà Trung hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Khởi công xây dựng nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng nhà ở tại gia đình ông Đỗ Thúc Hào, thôn 5.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, góp phần xây dựng Hà Trung ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.

Phan Nga

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Nhà ở #Hà Trung #hoạt động #Khởi công #chất độc hóa học #Chính quyền địa phương #tổ chức #nhiều khó khăn #Phát triển kinh tế #Ổn định cuộc sống

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các chức sắc, tăng ni, phật tử

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các chức sắc, tăng ni, phật tử

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, sáng 25/5, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng các...
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tuyến đường từ vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tuyến đường từ vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường kết nối từ đường vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển hạ tầng và mở rộng không gian phát triển của tỉnh, bảo đảm hình thành trục hành lang Đông - Tây, kết nối...
Bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ cơ sở

Bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ cơ sở

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh