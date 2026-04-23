Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên của miền Bắc tại Quảng Ninh

Ngày 23/4, tại khu Cài, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ khởi công dự án nhà máy Điện gió Quảng Ninh 1. Đây là một trong những dự án điện gió đầu tiên của miền Bắc, mở ra hành trình khai thác nguồn tài nguyên gió phía Bắc.

Các đại biểu ấn nút khởi công nhà máy Điện gió Quảng Ninh 1. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Dự án điện gió Quảng Ninh 1 có tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng, với công suất 200MW, bao gồm 32 tuabin gió với công nghệ hiện đại cùng hệ thống lưới điện giải tỏa đồng bộ.

Dự án dự kiến vận hành vào năm 2028, cung cấp gần 600 triệu kWh điện sạch mỗi năm.

Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty Cổ phần Ea Súp 5 là nhà đầu tư thực hiện dự án. Đây là nhà đầu tư được biết đến là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng với nhiều dự án điện mặt trời, điện gió đã và đang đi vào hoạt động ở khu vực phía Nam.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của Quảng Ninh trong việc khai thác tiềm năng gió và nắng.

Đặc biệt, đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng từ “nâu” sang “xanh,” hiện thực hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 27/9/2025.

Chủ đầu tư và các nhà thầu cần đề cao trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực và công nghệ hiện đại để thi công đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động và giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cũng tại lễ khởi công, ông Trần Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, cho biết không dừng lại ở giá trị năng lượng, dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 còn mang lại những tác động tích cực về kinh tế-xã hội.

Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định cho hệ thống điện khu vực miền Bắc, mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26 và định hướng phát triển năng lượng xanh.

Dự án cũng mang lại nhiều hiệu quả kinh tế-xã hội thiết thực như: tạo việc làm cho người lao động địa phương, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển hạ tầng, dịch vụ phụ trợ, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh và bền vững.

Tại Quảng Ninh, dự án điện gió Quảng Ninh 1 được triển khai tại khu vực đồi núi thuộc các phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất, nơi có địa hình, cảnh quan tự nhiên đặc sắc.

Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương giàu tiềm năng phát triển điện gió.

Với đường bờ biển dài khoảng 250km, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của hoàn lưu gió mùa châu Á ổn định, tỉnh sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi để khai thác năng lượng gió cả trên bờ và ngoài khơi.

Theo các nghiên cứu chuyên ngành, tổng tiềm năng điện gió của tỉnh có thể đạt tới khoảng 13.000MW ngoài khơi và hơn 2.300MW trên đất liền, con số cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Nhận diện rõ lợi thế này, tỉnh đã chủ động đưa mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo vào quy hoạch tổng thể, đồng thời đề xuất bổ sung nhiều dự án điện gió vào Quy hoạch điện quốc gia.

Giai đoạn 2025-2035, tỉnh đặt mục tiêu phát triển khoảng 4.700MW điện gió. Trong chiến lược đó, Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 được xem là bước đi cụ thể hóa, có tính mở đường cho một lĩnh vực năng lượng tái tạo (bên cạnh nhiệt điện và điện khí).

Trong bối cảnh nhu cầu điện khu vực miền Bắc liên tục gia tăng, đặc biệt vào mùa cao điểm, việc bổ sung một nguồn điện ổn định, sạch và tái tạo như điện gió có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Không chỉ góp phần giảm áp lực thiếu điện, dự án còn giúp đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao tính tự chủ và an ninh năng lượng quốc gia. Quan trọng hơn, đây là nguồn điện xanh không phát thải, góp phần trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện cam kết quốc tế về thích ứng biến đổi khí hậu./.

Theo TTXVN