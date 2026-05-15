Lấy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là định hướng chiến lược để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học

Sáng 15/5, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Lê Huy Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức về khảo sát hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khởi nghiệp.

Tiếp và làm việc với đoàn có PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị liên quan.

Xác định phát triển hệ sinh thái ĐMST và khởi nghiệp là một trong những định hướng chiến lược để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐH Hồng Đức đã chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị triển khai hoạt động đào tạo kỹ năng khởi nghiệp; tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ĐMST và khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên, sinh viên được đẩy mạnh thông qua các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm và hoạt động truyền thông số. Đồng thời, đưa học phần khởi nghiệp ĐMST vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành, bậc, hệ đào tạo của nhà trường.

Để thúc đẩy ĐMST, Trường ĐH Hồng Đức đã xây dựng môi trường học thuật năng động, khuyến khích tinh thần nghiên cứu, sáng tạo và tư duy khởi nghiệp trong sinh viên. Đặc biệt, để truyền cảm hứng khởi nghiệp, cuộc thi “Học sinh - sinh viên khởi nghiệp - ĐMST” được nhà trường tổ chức hằng năm; nhiều sự kiện quy mô lớn như: Talkshow “Hành trang khởi nghiệp cùng Shark Liên”, diễn đàn doanh nhân với chủ đề “Khởi nghiệp và ĐMST”, “Bí quyết đầu tư và kinh doanh trong kỷ nguyên mới”, “Hành trình học sinh - sinh viên khởi nghiệp” cũng được tổ chức thường xuyên, giúp sinh viên nâng cao năng lực thực hành và khả năng thích ứng.

Trong hoạt động hợp tác, Trường ĐH Hồng Đức đã ký kết với 4 hội, hiệp hội và hơn 30 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Nhiều giảng viên, sinh viên đã tham gia nghiên cứu ứng dụng, xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm, phát triển sản phẩm OCOP và triển khai các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, du lịch và chuyển đổi số.

Theo đó, một số sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu của nhà trường đã được ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa tại nhiều địa phương trong cả nước như: Giống lúa Hồng Đức 9, Giống ngô QT55, Trà linh chi Hồng Đức, Bộ chế phẩm Trico-HDU, giường bệnh đa năng, công nghệ xử lý môi trường, quy trình điều chế hợp chất Abelsaginol từ rễ củ Sâm báo...

Hiện nay, Trường ĐH Hồng Đức đang nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết hệ sinh thái ĐMST theo hướng gắn kết giữa “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp” nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và hỗ trợ hình thành các dự án khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác và các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển hệ sinh thái ĐMST và khởi nghiệp tại Trường ĐH Hồng Đức. Trường ĐH Hồng Đức cũng đã kiến nghị tỉnh và Trung ương một số vấn đề về hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục ĐH phát triển ĐMST và khởi nghiệp; cơ chế đặc thù hỗ trợ các trường ĐH địa phương trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và ươm mầm doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng cường các chương trình hỗ trợ kinh phí, đào tạo chuyên gia, kết nối mạng lưới ĐMST quốc gia cho các trường ĐH...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lê Huy Nam ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần chủ động của Trường ĐH Hồng Đức trong xây dựng, phát triển hệ sinh thái ĐMST và khởi nghiệp.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của ĐMST và khởi nghiệp trong nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lê Huy Nam đề nghị: Ngoài cơ chế, chính sách của Nhà nước, Trường ĐH Hồng Đức cũng cần có cơ chế hỗ trợ để thúc đẩy ĐMST và khởi nghiệp trong nhà trường. Trong đó, cần lựa chọn nội dung ĐMST và khởi nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong triển khai thực hiện.

Đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp toàn bộ các đề xuất, kiến nghị của Trường ĐH Hồng Đức, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để có quyết sách mạnh mẽ thúc đẩy phát triển ĐMST và khởi nghiệp trong giáo dục đại học.

Tố Phương