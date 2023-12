Những từ khóa thịnh hành nhất trên Google năm 2023

Google ngày 11/12/2023 đã chính thức công bố danh sách “Google Year in Search” (tạm dịch là Google: Một năm tìm kiếm), tổng hợp những từ khóa có xu hướng tìm kiếm thịnh hành nhất toàn cầu trong năm 2023 trên công cụ tìm kiếm trực tuyến phổ biến trên thế giới này.

Dẫn đầu xu hướng tin tức được tìm kiếm nổi bật của năm là từ khóa liên quan đến cuộc “xung đột Hamas-Israel,” theo sau là từ khóa liên quan đến thảm kịch tàu lặn Titan bị nổ khi thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương hồi tháng Sáu khiến 5 người thiệt mạng, hay “thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria” hồi tháng Hai.

Đừng đầu bảng xếp hạng các nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2023 là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng người Mỹ Damar Hamlin. Theo sau là ngôi sao Jeremy Renner của loạt phim biệt đội siêu anh hùng (The Avengers).

Trong lĩnh vực âm nhạc, ca khúc “ Idol ” của Yoasobi - một nhóm nhạc gồm 2 thành viên người Nhật Bản - đã bất ngờ đứng đầu hạng mục bài hát được tìm kiếm nhiều nhất. Đứng ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là các ca khúc “ Try That In A Small Town ” của Jason Aldean và “ Bzrp Music Sessions, Vol. 53 ” của nữ ca sỹ Shakira hợp tác với DJ và nhà sản xuất Bizarrap./.

Theo TTXVN