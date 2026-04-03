Meta thông báo đóng cửa trang Messenger.com

Sau khi ngừng ứng dụng máy tính, Meta tiếp tục thông báo đóng Messenger.com nhằm hướng người dùng vào trang Facebook và ứng dụng di động.

Khi truy cập website, người dùng tại Việt Nam nhận được thông báo: "Từ 16/4, Messenger.com sẽ chuyển sang facebook.com/messages". Sau thời gian này, khi truy cập vào trang riêng của Messenger, hệ thống tự động chuyển sang tên miền của Facebook.

Dù hai trang có giao diện giống nhau và cùng thuộc Meta, việc chuyển đổi sẽ tác động đến một số người dùng nhất định. Chẳng hạn, nhiều người chỉ sử dụng nền tảng của Meta để chat và không có nhu cầu truy cập mạng xã hội. Do đó, họ thường khóa tài khoản Facebook, chỉ cài ứng dụng hoặc vào Messenger.com Với động thái mới, họ sẽ buộc phải mở lại Facebook, hoặc chỉ sử dụng app.

“Nếu đang dùng Messenger mà không có tài khoản Facebook, bạn có thể tiếp tục trò chuyện trên ứng dụng di động Messenger”, Meta khuyến nghị. Nền tảng cũng cho phép khôi phục lịch sử trò chuyện bằng cách nhập mã PIN, sau khi đã tạo bản sao lưu lần đầu trên Messenger.

Đây là bước tiếp theo của Meta trong việc đóng dần website và ứng dụng trên máy tính. Cuối năm ngoái, công ty cũng đóng ứng dụng Messenger cài trên máy tính Mac và Windows.

Theo TechCrunch , quyết định này giúp Meta giảm chi phí thông qua việc giảm số lượng nền tảng cần duy trì, nhưng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trên mạng xã hội như X và Reddit, nhiều người bày tỏ sự thất vọng với điều chỉnh của Meta, bởi họ chỉ có nhu cầu sử dụng trang web Messenger cho công việc hoặc để trò chuyện, trong khi nền tảng lại “ép” phải sử dụng thêm cả Facebook hoặc chuyển sang ứng dụng, đồng nghĩa liên tục phải cầm điện thoại lên mỗi khi cần kiểm tra hoặc trả lời tin nhắn.

Meta chưa giải thích về việc này.

Messenger ra mắt lần đầu với tên gọi Facebook Chat năm 2008, và phát triển thành ứng dụng thuộc Facebook năm 2011. Đến 2014, mạng xã hội loại bỏ chức năng nhắn tin khỏi ứng dụng di động để hướng người dùng đến ứng dụng nhắn tin độc lập. Messenger dần trở thành một nền tảng riêng biệt, tách khỏi Facebook và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Meta, cùng Instagram, WhatsApp, Threads. Tuy nhiên năm 2023, Meta lại đưa Messenger trở lại ứng dụng Facebook, sau đó dần đóng cửa các ứng dụng, website của Messenger trên máy tính.

Lưu Quý - VnExpress

Nguồn: https://vnexpress.net/meta-sap-dong-cua-trang-messenger-5057883.html