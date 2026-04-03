Từ ngày 5/4, Thanh Hóa đón đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 5/4, khu vực trung du và miền núi Thanh Hóa bắt đầu xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37°C, độ ẩm thấp nhất 55–65%.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

Đến ngày 6/4, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra các khu vực đồng bằng và ven biển, nền nhiệt tiếp tục tăng, nhiều nơi có thể đạt trên 34–35°C.

Trong 2 ngày (3-4/4), thời tiết Thanh Hóa chủ yếu có nắng, nhiệt độ dao động 27–33°C, là giai đoạn chuyển tiếp trước khi bước vào đợt nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài có thể gây ra các nguy cơ như say nắng, sốc nhiệt, mất nước; gia tăng các bệnh tim mạch, hô hấp, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Đồng thời, nhu cầu sử dụng điện tăng cao tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ; nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cũng gia tăng.

Dự báo xu thế chung, từ tháng 4, nắng nóng tại khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có Thanh Hóa, có xu hướng gia tăng về cường độ và phạm vi, có thể xuất hiện thường xuyên hơn so với trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ 12–16 giờ, bổ sung đủ nước, sử dụng điện an toàn, đồng thời chủ động các biện pháp phòng, chống cháy nổ và bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng.

