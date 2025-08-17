Khó khăn khi phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang từng bước chuyển đổi theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao (CNC) nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, việc ứng dụng CNC vào sản xuất vẫn còn nhiều khó khăn cần khắc phục.

Người dân xã Hồ Vương đầu tư sản xuất dưa vàng ứng dụng công nghệ cao.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.897,2ha đất sản xuất nông nghiệp CNC đạt tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong đó, có 228ha sản xuất trong nhà màng, nhà lưới, được quản lý nhiệt độ, nước tưới, dinh dưỡng tự động hoặc bán tự động, giám sát bằng công nghệ thông tin...; diện tích còn lại sản xuất nông nghiệp theo hướng CNC, với một khâu hoặc một số khâu trong sản xuất được ứng dụng công nghệ, như: sử dụng giống mới, giống tiến bộ kỹ thuật, biến đổi gen; sử dụng biện pháp canh tác mới và quy trình quản lý sản xuất tiên tiến theo hướng hữu cơ, VietGAP. Việc ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đáng kể làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, ứng dụng CNC trong trồng trọt cho lợi nhuận trung bình gấp 2,5 đến 3 lần so với sản xuất thông thường.

Tuy nhiên, việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, như: tích tụ, tập trung đất đai; yêu cầu kinh phí lớn để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và thiết bị công nghệ; hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp CNC chưa đồng bộ; công tác kêu gọi, thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo hướng hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng CNC còn gặp nhiều khó khăn; chất lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp còn thấp... Theo ông Bùi Thanh Hiếu, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Thành Vinh: “Khó khăn lớn nhất trong phát triển sản nông nghiệp CNC ở địa phương là diện tích đất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ. Kinh phí đầu tư cho 1ha nhà màng, nhà lưới và các thiết bị ứng dụng CNC trong sản xuất khoảng 350 triệu đồng. Trong khi đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là khu vực miền núi. Thời gian để các tổ chức, cá nhân, HTX thuê đất ngắn nên khó thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng CNC, nhất là những doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, việc liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị còn khó khăn, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp CNC chưa ổn định, giá của các sản phẩm chưa tương xứng với chất lượng sản phẩm”.

Trước thực trạng trên, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nông nghiệp CNC, ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các xã, phường thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức khảo sát, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề xuất điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các nội dung chính sách để phù hợp với thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, các địa phương tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về vai trò và xác định việc tích tụ, tập trung ruộng đất là khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp cả trước mắt và lâu dài, là khâu quan trọng, làm tiền đề cho việc áp dụng CNC vào sản xuất. Qua đó, để người dân không còn tâm lý hoài nghi bị mất đất, giữ đất dẫn đến tình trạng manh mún, nhỏ lẻ; khó áp dụng khoa học - công nghệ, sản xuất không hiệu quả song vẫn không chuyển nhượng hoặc cho thuê đất. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, sản phẩm chủ lực và có lợi thế của từng địa phương, ngành nông nghiệp xây dựng mô hình nông nghiệp sạch, ứng dụng CNC gắn với xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu làm cơ sở nhân ra diện rộng. Cùng với đó, các địa phương huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phát triển nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC gắn với XDNTM. Trong đó, chú trọng đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, trọng tâm là phát triển HTX nông nghiệp, các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; thu hút, thành lập mới, kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nhất là đầu tư trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp CNC.

