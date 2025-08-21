Khi dân bản được học nghề

Từ các lớp dạy nghề, nhiều hộ gia đình ở các bản người Mông, xã Pù Nhi đã thay đổi tư duy, vận dụng kiến thức học được vào chăn nuôi, trồng trọt, từ đó phát triển sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và vươn lên giảm nghèo bền vững.

Gia đình anh Hơ Văn Thành, ở bản Cá Nọi, xã Pù Nhi tích trữ lúa để phục vụ đời sống hằng ngày.

Nhà bí thư, trưởng bản Cá Nọi, xã Pù Nhi Hơ Văn Thành có tiếng ồn ào. Vợ chồng anh Thành cùng vài người hàng xóm đang chuẩn bị thuốc, tiêm cho đàn lợn. Trước đây, khi gia súc gặp vấn đề, anh Thành phải sang bản bên nhờ người về tiêm. Cuối năm ngoái, vợ anh Thành là chị Thao Thị Cú tham gia lớp học nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, tổ chức ngay tại bản. Từ đó đến nay, gia đình anh chị đã chủ động trong các công việc chăn nuôi. Theo lời chị Cú, trước đây người dân trong bản có thói quen chăn nuôi theo kiểu “tự nhiên”., trâu, bò thả rông trên núi dễ mắc bệnh, ốm chết. Sau khi tham gia lớp học, bà con đã biết nuôi nhốt trâu, bò trong chuồng trại để kiểm soát bệnh dịch, đồng thời tiêm phòng đầy đủ để tránh bệnh tật.

Lớp học nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc do Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa mở, đào tạo nghề ngắn hạn về kỹ thuật chăn nuôi gia súc và phương pháp phòng trị bệnh. Tham gia lớp học có 35 học viên, chủ yếu là đồng bào Mông ở các bản Cá Nọi, Cá Tớp, Pù Ngùa, xã Pù Nhi. Họ đều là hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu phát triển kinh tế từ chăn nuôi. Tại mỗi buổi học, các học viên được tiếp thu những kiến thức về phát triển chăn nuôi gia súc; cách thiết kế chuồng trại chăn nuôi; các phương pháp lựa chọn và lai tạo một số giống gia súc có chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; quy trình phòng bệnh, vệ sinh môi trường chăn nuôi, sử dụng vắc-xin và dùng thuốc thú y điều trị một số bệnh phổ biến ở các loại gia súc.

Từ những kiến thức học được, đầu năm 2025, vợ chồng anh Thành đã mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế. Hiện nay, gia đình anh đang nuôi gần 10 con trâu, bò; 6 con lợn bản địa và đàn gà, vịt gần trăm con. Không chỉ học nghề để làm giàu cho bản thân, vợ chồng anh Thành còn hỗ trợ người dân trong vùng về thú y, chăm sóc, thụ tinh cho đàn vật nuôi đúng quy trình, kỹ thuật để cùng nhau phát triển kinh tế. “Tham gia lớp học nghề, chúng tôi vỡ ra nhiều điều. Nếu làm đúng quy trình, người nông dân sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí, hạn chế sâu bệnh và tăng năng suất, giá trị nông sản...” - anh Thành nhấn mạnh.

Bản Cá Nọi hiện có 124 hộ dân, với 586 nhân khẩu, nằm cách trung tâm xã Pù Nhi chừng 5km, địa hình hiểm trở, nhiều dốc cao, khí hậu khắc nghiệt. Trước đây là bản nhiều “không” với các hủ tục, tập quán canh tác manh mún, nhỏ lẻ. Được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, bản Cá Nọi hôm nay đã có đường giao thông, điện thắp sáng, trường học, nhà văn hóa. Những năm gần đây, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Dự án 5 về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, bà con trong bản được tiếp cận với nhiều giống cây con mới, được tham gia lớp học nghề về kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm và kỹ thuật trồng thâm canh cây ăn quả. Từ những kiến thức học được, bà con dần đổi mới phương thức sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng và nuôi các loại cây, con có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo ông Bùi Thanh Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Pù Nhi: "Câu chuyện trồng cây gì, nuôi con gì để đem lại hiệu quả kinh tế luôn là trăn trở của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, với đặc thù đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 95%, trong đó dân tộc Mông chiếm gần 80%, trình độ nhận thức của bà con xã còn hạn chế, không đồng đều, vì vậy, các lớp đào tạo nghề về kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc; kỹ thuật trồng và quản lý dịch hại trên cây lúa, ngô; trồng thâm canh cây ăn quả; trồng khai thác rừng được xem là “chìa khóa” trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Nhiều học viên sau khi hoàn thành khóa học đã áp dụng tốt kiến thức vào thực tiễn để tăng gia sản xuất, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Thời gian tới, xã Pù Nhi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con dân bản về tầm quan trọng của học nghề. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị tổ chức dạy nghề rà soát nhu cầu học nghề của bà con, từ đó định hướng những ngành nghề phù hợp. Đây là một trong những giải pháp để địa phương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và làm tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh: Tăng Thúy