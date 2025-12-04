Khánh thành, bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam (tỉnh Hủa Phăn)

Sáng 04/12, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, UBND tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn đã long trọng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Tới dự buổi lễ, về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; lãnh đạo Bộ Tài chính, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các ban, sở, ngành tỉnh Thanh Hóa.

Về phía nước bạn Lào, có các đồng chí: Kị-kẹo Khảy-khăm-phi-thun, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ; Khăm-pheng Xay-xổm-pheng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và đông đảo Nhân dân tỉnh Hủa Phăn.

Với mục tiêu hỗ trợ nước bạn Lào nâng cao hạ tầng y tế, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc Lào, năm 2017, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hủa Phăn với tổng mức đầu tư 518,5 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam chiếm 99,3% tổng mức đầu tư. Dự án do UBND tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn cùng làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh thăm cơ sở vật chất Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Cơ sở vật chất tại Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Với quy mô 200 giường bệnh, dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam có 03 hợp phần, gồm: Đầu tư xây dựng công trình; đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị y tế; nâng cao năng lực vận hành và đào tạo chuyển giao công nghệ.

Lãnh đạo Chính phủ hai nước thăm cơ sở vật chất Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Sau thời gian tập trung thi công, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ hai nước, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ dự án phía Việt Nam và phía Lào và các đơn vị liên quan, đến nay, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, đủ điều kiện bàn giao và đưa vào sử dụng; trở thành một trong những công trình y tế quy mô và hiện đại nhất của tỉnh Hủa Phăn và các địa phương lân cận trong khu vực.

Đại diện Ban Quản lý dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành, bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành, bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh khẳng định: Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao và nhân văn sâu sắc, biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước và giữa hai địa phương anh em, Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bày tỏ tin tưởng: khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam không chỉ là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của Nhân dân tỉnh Hủa Phăn và các tỉnh Đông Bắc Lào, mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong công tác hỗ trợ, thực hiện các hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật y tế giữa hai tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Khăm-pheng Xay-sổm-pheng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam là một trong những dự án hợp tác trọng điểm, được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao để hoàn thành, đưa vào vận hành, tuân thủ đúng quy định của ngành y tế hai nước, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Hủa Phăn và các tỉnh Bắc Lào.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Lào và tỉnh Hủa Phăn để thực hiện tốt công tác bàn giao, vận hành, bảo trì, bảo hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ dự án đã cam kết. Các bộ ngành, cơ quan chức năng của Lào và tỉnh Hủa Phăn hoàn thành các thủ tục tiếp nhận, vận hành hiệu quả dự án. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam nghiên cứu nhân rộng mô hình bệnh viện này nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác an sinh xã hội giữa hai nước. Qua đó, đưa Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam trở thành hình mẫu cho hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh mới, đóng góp xứng đáng cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành, bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành, bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và rất thiết thực của Việt Nam trong việc cải thiện hạ tầng y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, đồng chí Kị-kẹo Khảy-khăm-phi-thun, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, khẳng định: Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam là biểu tượng của tình cảm nồng ấm, chân thành, sẻ chia của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam; tiếp tục khẳng định quyết tâm vững chắc trong tăng cường truyền thống hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Kị-kẹo Khảy-khăm-phi-thun phát biểu tại buổi lễ

Chính phủ Lào cũng như chính quyền tỉnh Hủa Phăn sẽ quản lý, sử dụng Bệnh viện Hữu Nghị Lào – Việt Nam hiệu quả, để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho người dân trong khu vực, cũng như để lan tỏa, làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết, tình cảm đồng chí chân thành giữa hai nước, hai dân tộc, Lào – Việt Nam.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ hai nước, Việt Nam - Lào, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã ký Biên bản bàn giao - tiếp nhận công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Lãnh đạo hai Chính phủ và hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn cắt băng khánh thành Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ 2 nước và hai tỉnh, Thanh Hoá - Hủa Phăn, đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa Bệnh viện Hữu nghị Lào – Việt Nam đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh tặng quà kỷ niệm cho Sở Y tế tỉnh Hủa Phăn.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn, Bệnh viện Hữu nghị Lào – Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh trao quà của tỉnh Thanh Hoá cho Sở Y tế tỉnh Hủa Phăn.

Hữu Đại - Xuân Trường