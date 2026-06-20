Khẩn trương sửa chữa tuyến đường tránh phía Đông

Sau nhiều năm hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tuyến đường tránh phía Đông thành phố Thanh Hóa (cũ) đang được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng mong muốn của người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường.

Tổng Công ty Công trình giao thông I Thanh Hóa huy động máy móc thảm mặt cầu vượt đường Lê Lai.

Tuyến đường tránh phía Đông thành phố Thanh Hóa (cũ) chính thức được đưa vào khai thác từ năm 2009. Đây là tuyến đường do Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT có thu phí.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2017 tuyến đường buộc phải dừng thu phí. Kể từ đó đến nay, công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa lớn trên toàn tuyến không được chủ đầu tư thực hiện, khiến mặt đường, các khe co giãn cầu trên tuyến đường bị bong bật, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thanh co giãn cầu vượt Quốc lộ 47 tuyến đường tránh phía Đông thành phố Thanh Hóa (cũ) bị bong bật.

Để tháo gỡ tồn tại trên, ngày 29/12/2025 Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 2442 về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản được hình thành từ Dự án xây dựng Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Thanh Hóa (cũ), tuyến tránh phía Đông và hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng BOT.

Đồng thời, giao Khu Quản lý đường bộ I (thuộc Cục đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư danh mục công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình và hệ thống an toàn giao thông đoạn tránh phía Đông.

“Là đơn vị trúng hợp đồng triển khai thi công, cải tạo nâng cấp tuyến đường, đoạn từ Km 322+100 đến Km 331+200, trong quá trình thi công Tổng Công ty Công trình giao thông I Thanh Hóa tập trung máy móc tổ chức thi công phân đoạn trong ngày đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra”, ông Hoàng Ngọc Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công trình giao thông I Thanh Hóa chia sẻ.

Hiện nay, tuyến đường này có rất đông phương tiện lưu thông, nhất là các xe ô tô tải từ Bắc vào Nam và ngược lại. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vừa thi công vừa khai thác, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc - đơn vị được giao quản lý dự án đã bám sát hiện trường, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhà thầu tổ chức thi công phân đoạn trong ngày, đảm bảo tiến độ dự án.

Ông Vũ Hoàng Gia, Giám đốc Điều hành dự án, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc cho biết: "Đơn vị thường xuyên giám sát, nhắc nhở nhà thầu triển khai thi công theo thiết kế phê duyệt và bố trí người để người điều tiết, phân luồng giao thông. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu, cố gắng đảm bảo thi công, nhằm sớm phát huy hiệu quả của tuyến đường".

Theo phê duyệt, dự án sẽ hoàn thành sửa chữa, nâng cấp vào tháng 11/2026. Hiện nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực tổ chức bóc thảm phần mặt đường, đoạn từ Km 326 đến Km 332 và cầu vượt đường Lê Lai; dự kiến sẽ hoàn thành thi công đưa vào khai thác theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường.

Khánh Huyền