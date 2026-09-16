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Mưa lớn gây sạt lở đất trên địa bàn xã Na Mèo

Minh Châu
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(Baothanhhoa.vn) - Mưa lũ kéo dài khiến một số đập tràn trên địa bàn xã Na Mèo bị ngập sâu, nhiều tuyến đường xảy ra sạt lở đất.

Mưa lớn gây sạt lở đất trên địa bàn xã Na Mèo

Mưa lũ kéo dài khiến một số đập tràn trên địa bàn xã Na Mèo bị ngập sâu, nhiều tuyến đường xảy ra sạt lở đất.

Mưa lớn gây sạt lở đất trên địa bàn xã Na Mèo

Lãnh đạo UBND xã Na Mèo kiểm tra điểm sạt lở tại bản Tân Lập.

Theo báo cáo của UBND xã Na Mèo, trên địa bàn xã xuất hiện 3 điểm sạt lở taluy dương tại xóm Na Pọng (bản Xộp Huối) và xóm Bo Hiềng (bản Tân Lập) với tổng khối lượng đất đá khoảng 190m3, làm đường giao thông ách tắc tạm thời.

Mưa lớn gây sạt lở đất trên địa bàn xã Na Mèo

Một điểm sạt lở trên đường vào xóm Bo Hiềng, bản Tân Lập.

Mưa lớn gây sạt lở đất trên địa bàn xã Na Mèo

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo đoạn qua đập tràn bản Xộp Huối.

Hiện địa phương đang tăng cường theo dõi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; bố trí rào chắn, lực lượng trực gác tại các ngầm tràn, không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Minh Châu

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