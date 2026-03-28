Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Khẩn trương khắc phục sạt lở kè ven biển Hải Tiến, sẵn sàng cho mùa du lịch 2026

Việt Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau ảnh hưởng của thiên tai năm 2025, nhiều đoạn kè biển tại Khu du lịch Hải Tiến (thuộc địa phận hai xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh) bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Trước thực trạng này, đầu tháng 3/2026, UBND tỉnh đã phê duyệt phân bổ kinh phí hơn 381 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp công trình sạt lở, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tạo điều kiện để khu du lịch nhanh chóng phục hồi. Các địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, đáp ứng các hạng mục cần thiết phục vụ mùa du lịch hè 2026 sắp đến gần.

Sau ảnh hưởng của thiên tai năm 2025, nhiều đoạn kè biển tại Khu du lịch Hải Tiến (thuộc địa phận hai xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh) bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Trước thực trạng này, đầu tháng 3/2026, UBND tỉnh đã phê duyệt phân bổ kinh phí hơn 381 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp công trình sạt lở, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tạo điều kiện để khu du lịch nhanh chóng phục hồi. Các địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, đáp ứng các hạng mục cần thiết phục vụ mùa du lịch hè 2026 sắp đến gần.

Hai dự án hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, gồm: Dự án xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến tại xã Hoằng Tiến có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 221 tỷ đồng; Dự án xử lý sạt lở, hư hỏng tuyến kè bờ biển và đường giao thông ven biển tại xã Hoằng Thanh có tổng mức đầu tư dự kiến 160 tỷ đồng. UBND hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh được giao làm chủ đầu tư.

Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương hoàn tất các bước khảo sát, thiết kế, lập dự toán để sớm triển khai thi công, bảo đảm tiến độ đưa công trình vào khai thác, phục vụ mùa du lịch hè 2026 và tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai.

Xã Hoằng Tiến có hơn 6,8km bờ biển, trong đó có trên 2km bờ kè ven biển bị sạt lở, hư hỏng. UBND xã đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, sớm thi công khắc phục tuyến kè biển và tuyến giao thông ven biển bị hư hỏng. Các vị trí mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến du khách sẽ được ưu tiên xử lý trước để phục vụ hoạt động du lịch.

Người dân và các hộ kinh doanh dịch vụ tại Hải Tiến cũng đang dõi theo tiến độ dự án. Bởi việc khắc phục bờ kè và giao thông ven biển không chỉ đảm bảo an toàn, mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh trong mùa du lịch năm nay. Ông Nguyễn Văn Thái, chủ cơ sở kinh doanh hải sản Linh Trường (thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Tiến) cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi Nhà nước quan tâm đầu tư hỗ trợ xử lý sạt lở tại bờ kè ven biển; đồng thời mong muốn các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, kịp thời hoàn thành các hạng mục thiết yếu để đón khách trong mùa du lịch 2026”.

Tại xã Hoằng Thanh, đoạn kè dài khoảng 750m cũng đang được khẩn trương hoàn tất các bước khảo sát, thiết kế, lập dự toán để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thi công. Ông Hắc Xuân Thọ, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Hoằng Thanh cho biết: “Trước mắt, địa phương đã huy động máy móc san gạt, thu dọn tạm thời các điểm sạt lở, giăng dây, cắm mốc cảnh báo, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn đối với Nhân dân và du khách”.

Việc sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng tinh thần chủ động, khẩn trương của các địa phương, công tác khắc phục sạt lở, chỉnh trang hạ tầng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm an toàn, khôi phục diện mạo Khu du lịch biển Hải Tiến. Qua đó, tạo dựng niềm tin với du khách về một điểm đến an toàn, thân thiện, sẵn sàng sôi động trở lại trong mùa du lịch 2026.

    Bờ kè ven biển Hải Tiến sạt lở nghiêm trọng

    Bờ kè ven biển Hải Tiến, đoạn qua 2 xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến đã bị đứt gãy và sạt lở. Nhiều đoạn sạt lở ăn sâu vào lòng đường ven biển và đang có dấu hiệu lan rộng.

    Nghiên cứu phương án khả thi khắc phục tình trạng sạt lở bờ kè Hải Tiến

    Nằm trong khu du lịch biển Hải Tiến với đường bờ biển dài 6,8km, đoạn bờ kè Hải Tiến bị sạt lở nghiêm trọng, đe doạ đến an toàn và phát triển bền vững của du lịch địa phương. Chính quyền xã Hoằng Tiến kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp để ứng phó và bảo vệ hạ tầng du lịch ven biển.

Từ khóa:

#Biển Hải Tiến #Sạt lở #Khắc phục #xã Hoằng Tiến #Phòng chống thiên tai #Phục vụ #Nghiêm trọng #Du lịch hè #Công trình #Địa phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh