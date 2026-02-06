Bờ kè ven biển Hải Tiến sạt lở nghiêm trọng

Bờ kè ven biển Hải Tiến, đoạn qua 2 xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến đã bị đứt gãy và sạt lở. Nhiều đoạn sạt lở ăn sâu vào lòng đường ven biển và đang có dấu hiệu lan rộng.

Tuyến kè ven biển Hải Tiến đi qua 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh được UBND tỉnh Thanh Hóa đầu tư xây dựng từ năm 2018 với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Năm 2025, sau cơn bão số 5 và số 10, bờ kè biển Hải Tiến bị sạt lở và hư hỏng nặng nề.

Ở nhiều đoạn, các khối bê tông bị sóng biển bẻ gãy nằm ngổn ngang dưới bờ biển, bờ kè nứt toác nham nhở. Sau khi mái kè bị sụt lún, nước biển tràn ngầm vào rút nền cát của đường bờ biển làm nhiều vị trí bị sụt lún lộ chân mố trụ.

Trong đó, tuyến kè bờ biển (dài khoảng 950m) thuộc các thôn: Trung Hải, Quang Trung, xã Hoằng Thanh bị sụt lún chân kè, mái kè, đường giao thông bên trong bờ kè bị sạt lở tại nhiều vị trí.

Nhiều cột đèn chiếu sáng, cây cảnh, công trình trang trí cảnh quan ven biển bị gãy đổ...

Một số vị trí bị sóng biển đánh trực tiếp vào moi cát trong thân kè và cát nền đường ra ngoài làm rỗng nền đường gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các vị trí sạt lở phát triển nhanh, lấn sâu vào tuyến đường giao thông ven biển (gắn liền với tuyến kè biển) làm tuyến đường và các hạng mục phụ trợ bị hư hỏng nặng.

Trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có các quyết định công bố tình trạng khẩn cấp và chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của tổ chức, cá nhân trong khu vực ảnh hưởng của sạt lở.

Để nhanh chóng khắc phục tình trạng sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý khắc phục sự cố trước mùa du lịch biển.

Quốc Hương