Nghiên cứu phương án khả thi khắc phục tình trạng sạt lở bờ kè Hải Tiến

Nằm trong khu du lịch biển Hải Tiến với đường bờ biển dài 6,8km, đoạn bờ kè Hải Tiến bị sạt lở nghiêm trọng, đe doạ đến an toàn và phát triển bền vững của du lịch địa phương. Chính quyền xã Hoằng Tiến kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp để ứng phó và bảo vệ hạ tầng du lịch ven biển.

Do ảnh hưởng của mưa bão, nhất là cơn bão số 5 năm 2025 và hoàn lưu sau bão với gió mạnh, lượng mưa lớn kết hợp triều cường, sóng lớn, tần suất cao, khu vực bờ kè Hải Tiến bị sạt lở nghiêm trọng.

Tình trạng sạt lở tại tuyến bờ kè Hải Tiến dài khoảng 900m, kéo dài từ cầu cảng Hải Tiến đến khách sạn Queen, gây nứt, nghiêng tại nhiều vị trí thành bờ kè và sụt lún khu vực xung quanh.

Một số vị trí thân kè cao 2-3m bị nứt toác, lộ ra các thanh sắt hoen gỉ.

Các tấm bê tông sát mép nước cũng bị xé toạc, nhiều đoạn bị sóng đánh mất chân đế kè.

Với tình trạng triều cường, sóng lớn và đang cao điểm mùa mưa bão năm 2025, khu vực này có nguy cơ tiếp tục xảy ra sụt lún, sạt lở bất kỳ lúc nào, tiềm ẩn mất an toàn về tài sản, tính mạng của người dân, du khách.

Hiện chính quyền địa phương đã căng dây, cắm biển báo hạn chế người dân đến gần khu vực sạt lở; đồng thời, thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, du khách, người dân địa phương về mức độ nguy hiểm của tình trạng sạt lở, đề nghị người dân, du khách không lại gần điểm sạt lở.

UBND xã Hoằng Tiến đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra để xem xét công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè xã Hoằng Tiến nhằm triển khai các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Ông Lê Duy Trọng, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Tiến, cho biết: Tình trạng sạt lở khu vực bờ kè Hải Tiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, du khách và doanh nghiệp. Địa phương đã thực hiện các biện pháp khắc phục tạm thời theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động máy móc, nhân lực sử dụng các bao tải cát chèn vào một số vị trí chân đế sạt lở. Về lâu dài, cần có sự khảo sát, đánh giá chi tiết, cụ thể của các chuyên gia, các sở, ngành để đưa ra phương án khắc phục khả thi nhất, góp phần bảo vệ bờ biển khu du lịch Hải Tiến, khu dân cư và các công trình hạ tầng ven biển.

Được biết, xã Hoằng Tiến có đường bờ biển dài 6,8km thuộc khu du lịch biển Hải Tiến. Trên đoạn bờ biển này, tại nhiều vị trí xuất hiện hiện tượng xâm thực, sạt lở nghiêm trọng. Tháng 8/2024, hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển tại khu vực này xảy ra rất nhanh, phức tạp. Điểm xâm thực vào bờ sâu nhất ở thời điểm đó là khoảng 30m tại một số vị trí thuộc xã Hoằng Trường cũ (nay thuộc xã Hoằng Tiến).

Dự án xử lý khẩn cấp kè biển Hải Tiến là công trình được xây dựng vào đầu năm 2018 sau khi khu vực bờ biển này chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 năm 2017.

Minh Hiền