Khám phá “thị trấn đẹp nhất thế giới” dịp nghỉ lễ giỗ tổ và 30/4 - 1/5

Không còn gì phải nghi ngờ nữa, Sa Pa – nơi vừa được tạp chí Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh trong danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới - sẽ là lựa chọn số 1 cho dịp nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4-1/5 này, với vô vàn trải nghiệm “không đâu có”.

Sa Pa - Thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới

Trong danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới năm 2026 của tạp chí du lịch quốc tế danh tiếng Condé Nast Traveler, Sa Pa là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt. Chỉ riêng điều này đã đủ để khẳng định sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến này trên bản đồ quốc tế.

Theo đánh giá từ tạp chí nổi tiếng của Mỹ, Sa Pa gây ấn tượng bởi vẻ đẹp rất riêng của một thị trấn miền núi Tây Bắc Việt Nam: những dãy núi trùng điệp, ruộng bậc thang uốn lượn, biển mây bảng lảng cùng hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng. Không chỉ dừng ở cảnh quan, yếu tố giúp Sa Pa “ghi điểm” chính là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và đời sống văn hóa bản địa, nơi du khách có thể vừa khám phá, vừa trải nghiệm sâu sắc nhịp sống vùng cao.

Đặc biệt, trong bối cảnh xu hướng “du lịch chậm” (slow travel) và du lịch chữa lành (healing) lên ngôi, Sa Pa được xem là hình mẫu tiêu biểu: một điểm đến yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị, mang lại cảm giác thư giãn và kết nối. Chính sự giao thoa giữa cảnh sắc, văn hóa và trải nghiệm này đã giúp Sa Pa chinh phục truyền thông quốc tế, trở thành “thị trấn đáng đến” của du khách toàn cầu.

Sa Pa còn nổi tiếng với cáp treo, những lễ hội mang đậm sắc màu văn hóa Tây Bắc, những mùa hoa rực rỡ từ chân núi đến đỉnh Fansipan, tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Và dịp nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4 - 1/5 tới, Sa Pa chắc chắn sẽ là điểm phải đến, với những trải nghiệm đặc biệt mà bạn phải thử ở thị trấn đẹp nhất thế giới này.

Chinh phục Fansipan, check-in đầy tự hào dưới lá cờ Tổ quốc nơi đỉnh thiêng

Nổi bật nhất trong hành trình khám phá Sa Pa dịp 30/4 là chinh phục Fansipan – “nóc nhà Đông Dương” ở độ cao 3.143m. Không chỉ là một điểm đến mang tính biểu tượng, hành trình lên Fansipan trong những ngày này còn gợi lên niềm tự hào khi hòa cùng không khí kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.

Giữa biển mây hùng vĩ, khoảnh khắc đặt chân lên độ cao 3.143m không chỉ là dấu ấn chinh phục, mà còn là điểm chạm cảm xúc – nơi mỗi người có thể cảm nhận trọn vẹn giá trị của một công trình Việt Nam vươn tầm thế giới.

Đặc biệt, năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm hệ thống cáp treo Fansipan chính thức vận hành – một kỳ tích mang dấu ấn trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng chinh phục của người Việt, hiện thực hóa giấc mơ chạm tới nóc nhà Đông Dương cho hàng triệu người. Trong dịp nghỉ lễ 30/4, hành trình lên Fansipan không chỉ là chuyến đi ngắm cảnh, mà còn là hành trình đầy tự hào khi được hòa mình vào không khí kỷ niệm sôi động với hàng loạt hoạt động, trải nghiệm ý nghĩa nơi đỉnh trời.

Đến Sa Pa, “chạm” vào văn hóa và những mùa hoa rực rỡ

Sa Pa xứng danh là thị trấn đẹp nhất thế giới không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên khó nơi nào có được, mà còn bởi vẻ đẹp của văn hóa vùng cao Tây Bắc vốn luôn có sức hút mạnh mẽ với du khách trong nước và quốc tế. Chỉ cần đến Sun World Fansipan Legend, du khách đã có thể được hòa vào dòng chảy văn hóa đặc sắc ngay tại Bản Mây - không gian văn hóa vùng cao sống động như một “bảo tàng sống” giữa thiên nhiên. Tại đây, du khách có thể dạo bước qua những nếp nhà gỗ, nhà trình tường đặc trưng của người Mông, Dao, Tày; tham gia vào các hoạt động thủ công truyền thống như dệt vải, nhuộm chàm, làm bánh. Không gian bản làng được tái hiện chân thực, từ trang phục rực rỡ sắc màu đến những làn điệu dân ca, tiếng khèn, tiếng sáo vang lên giữa núi rừng. Đây không chỉ là nơi tham quan mà còn là nơi để “chạm” vào đời sống bản địa – yếu tố khiến Sa Pa trở nên khác biệt trong mắt du khách quốc tế.

Dịp nghỉ lễ cũng là thời điểm Sa Pa rực rỡ nhất trong năm với Lễ hội Hoa hồng Fansipan 2026 (diễn ra từ ngày 25/4 đến 3/5), dẫn lối du khách vào thung lũng hoa hồng rộng gần 50.000m2, nơi quy tụ hàng nghìn gốc hồng quý từ khắp thế giới, tạo nên “bản giao hưởng” hương sắc giữa đại ngàn. Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những tiểu cảnh hoa được thiết kế công phu, mà còn hòa mình vào không khí lễ hội sôi động với carnival diễu hành xe hoa trên các tuyến phố trung tâm, quy tụ hàng trăm nghệ nhân bản địa trong trang phục truyền thống, tạo nên một “dòng chảy văn hóa” rực rỡ giữa phố núi.

Hành trình lên Fansipan còn đưa du khách chạm vào mùa hoa đỗ quyên đa sắc màu. Xen giữa biển mây và núi đá, sắc đỏ, tím, trắng của đỗ quyên điểm tô cho cảnh sắc thêm phần kỳ ảo, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Từ thung lũng hoa hồng dưới chân núi đến “vương quốc đỗ quyên” trên đỉnh cao, Sa Pa mang đến một hành trình trọn vẹn của sắc hoa – nơi mỗi bước chân đều là một khoảnh khắc đáng nhớ nơi thị trấn đẹp nhất thế giới.

Được xướng tên trong danh sách những thị trấn đẹp nhất thế giới không chỉ là một danh hiệu, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức hút đặc biệt, riêng có của Sa Pa - nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa bản địa. Dịp nghỉ lễ này, nếu bạn đang tìm kiếm một hành trình vừa mới mẻ để khám phá, vừa đủ sâu lắng để cảm nhận, thì Sa Pa chính là nơi xứng đáng để đến – và để mang về những dư âm khó quên!

