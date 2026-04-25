Từ Sầm Sơn khám phá Thanh Hóa

Với lợi thế là trọng điểm du lịch của tỉnh, mỗi năm Sầm Sơn đón được hàng triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhờ hệ thống giao thông được đầu tư thuận lợi nên Sầm Sơn đã tăng cường kết nối với các địa phương, khu, điểm du lịch. Các đơn vị lữ hành trong tỉnh cũng tổ chức đa dạng hoạt động liên kết, xúc tiến quảng bá, hình thành các tour, tuyến du lịch với các sản phẩm đặc sắc mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.

Tuyến du lịch Sầm Sơn - Thành Nhà Hồ - suối cá thần Cẩm Lương thu hút đông đảo du khách tham gia.

Sầm Sơn vốn được thiên nhiên ban tặng cho bãi cát dài, nước biển trong xanh và khí hậu trong lành, phù hợp cho các hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi, tắm biển. Cùng với đó là những giá trị văn hóa truyền thống phong phú gắn với đời sống sinh hoạt của cư dân vùng biển như các lễ hội dân gian, các phong tục, tập quán đang được gìn giữ và phát huy giá trị trong đời sống thường ngày. Nhờ đó, mà nhiều năm qua Sầm Sơn luôn là điểm đến thu hút đông du khách, đặc biệt là vào dịp hè.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế đó cùng với hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, thuận tiện, Sầm Sơn đã đẩy mạnh phối hợp với các địa phương, đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú xây dựng nhiều tour, tuyến du lịch, nổi bật là các tuyến: Sầm Sơn - Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô) - suối cá thần Cẩm Lương (xã Cẩm Tú); Sầm Sơn - Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn); Sầm Sơn - Khu Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc)... Cùng với đó, một số tour, tuyến du lịch kết nối Sầm Sơn với nhiều thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng khác cũng đang dần hình thành và trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch tham gia như: Vườn Quốc gia Bến En, Vườn Quốc gia Xuân Liên, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông... Mỗi một điểm đến du khách sẽ được khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa, con người trên mảnh đất xứ Thanh.

Khi đến với tuyến du lịch Sầm Sơn - Thành Nhà Hồ - suối cá thần Cẩm Lương, du khách sẽ được tham quan, khám phá những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và độc đáo. Từ biển Sầm Sơn xinh đẹp, du khách sẽ di chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ để đến với Thành Nhà Hồ. Tại đây, du khách có thể khám phá tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam và cả ở Đông Nam Á. Đặc biệt, du khách còn được tham quan “Không gian văn hóa nông nghiệp vùng Tây Đô”, “Không gian trưng bày hiện vật ngoài trời... với những hiện vật vô cùng độc đáo, gắn với từng thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa khẳng định: "Việc liên kết các tour, tuyến du lịch là yếu tố quan trọng để phát huy giá trị di sản của địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh của các điểm đến. Chính vì vậy, để phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách, nhất là trong dịp cao điểm hè năm 2026, ban đã đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch, trong đó giảm 20% giá vé tham quan cho các đoàn khách đi theo tour và miễn phí hoàn toàn dịch vụ thuyết minh tại điểm. Đồng thời, xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn kết nối với vùng phụ cận xung quanh Thành Nhà Hồ nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Du khách sẽ tiếp tục di chuyển lên suối cá thần Cẩm Lương để hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên vô cùng xanh mát và ngắm nhìn đàn cá trên dòng suối. Tiếp đó, là tham quan động Cây Đăng - nơi có cảnh sắc lung linh huyền bí với nhiều nhũ đá hình thù kỳ vĩ. Và sau đó, thưởng thức những món ăn ngon mang đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường...

Khi du khách đang có xu hướng chuyển dịch từ “điểm đến” sang “hành trình”, thì nhiều đơn vị lữ hành đã nhanh chóng khai thác các tour, tuyến du lịch kết nối từ trung tâm du lịch biển Sầm Sơn đến nhiều khu, điểm du lịch trong tỉnh tạo sức hấp dẫn. Bà Dương Thị Hà, Giám đốc Công ty CP Giáo dục và Du lịch Athena, nhấn mạnh: "Việc liên kết giữa các khu, điểm du lịch được xem là xu thế tất yếu, không chỉ giúp các địa phương học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động du lịch mà còn nâng cao lợi thế cạnh tranh, tăng sức quảng bá, từ đó đánh thức những tiềm năng còn bỏ ngỏ, góp phần tạo nên sức bật mới cho du lịch của tỉnh. Trong khi đó, Sầm Sơn vốn là trọng điểm du lịch, việc kết nối các tour, tuyến du lịch từ đây đi các khu, điểm du lịch khác sẽ là tiền đề, để hình thành nên chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, chất lượng cao. Chính vì vậy, đơn vị lữ hành chúng tôi đang tích cực khai thác, vận hành các tour du lịch trải dài từ Sầm Sơn đến nhiều điểm du lịch văn hóa, tâm linh, làng nghề trong tỉnh"...

Liên kết luôn là “mắt xích” quan trọng trong phát triển du lịch nên những năm gần đây các cấp, ngành, đơn vị lữ hành thường xuyên tổ chức các chương trình khảo sát và xây dựng thêm nhiều tuyến du lịch từ điểm sáng du lịch Sầm Sơn đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo chuỗi liên kết “Một hành trình - Nhiều điểm đến”. Giờ đây, khi đến với du lịch Sầm Sơn, du khách sẽ được khám phá trọn vẹn mảnh đất xứ Thanh với những sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp - nông thôn, du lịch làng nghề... vô cùng độc đáo và mới lạ. Bước đi này cũng là “nền tảng” quan trọng để ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh tiếp tục cất cánh mạnh mẽ trong giai đoạn mới, góp phần quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt