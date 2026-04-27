Hải Tiến - biển gọi hè về

Từ một điểm đến quen thuộc mỗi mùa du lịch hè, Hải Tiến đang nỗ lực viết tiếp hành trình phát triển mới bằng khát vọng vươn xa - mở ra những trải nghiệm hấp dẫn, giàu bản sắc của một vùng đất ven biển xứ Thanh.

Diện mạo mới của Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Khơi dậy dư địa phát triển

Hoằng Tiến - Hoằng Thanh, hai xã đồng bằng ven biển đã được thiên nhiên ưu ái ban tặng một bức tranh sơn thủy hài hòa. Hơn 12km bờ biển trải dài, nối liền giữa hai cửa biển Lạch Trường ở phía Bắc và Lạch Trào ở phía Nam, tạo nên một dải cát trắng mịn, ôm lấy làn nước xanh trong. Phía Bắc, núi Linh Trường như “cánh tay” vươn dài che chở bãi biển; bao quanh phía Tây là sông Cung uốn lượn, bồi đắp phù sa. Núi, sông, lạch, biển hòa quyện, tạo nên một không gian sinh thái vừa khoáng đạt, vừa thơ mộng. Ít ai biết rằng, ý tưởng phát triển du lịch biển tại vùng đất này đã được manh nha từ những năm 2000. Nhưng phải hơn 1 thập kỷ sau, khi hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, giấc mơ ấy mới thực sự thành hình. Năm 2012, Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến chính thức đi vào hoạt động - đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình “đánh thức” vùng biển còn nhiều tiềm năng.

Hành trình 14 năm xây dựng, phát triển không phải là quãng thời gian quá dài trong phát triển du lịch, nhưng đủ để Hải Tiến “thay da đổi thịt”. Từ một vùng biển hoang sơ, hạ tầng hạn chế, nơi đây đã thu hút nguồn vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch từng bước được hoàn thiện. Những khách sạn cao tầng, khu nghỉ dưỡng, biệt thự ven biển mọc lên, tạo nên diện mạo mới cho dải đất ven biển xứ Thanh. Đáng chú ý, Hải Tiến nằm trong một không gian du lịch của vùng đất xứ Thanh giàu bản sắc, có nhiều thuận lợi kết nối và trải nghiệm các danh lam, thắng cảnh và điểm đến văn hóa lịch sử phong phú. Hành trình 14 năm phát triển đã giúp vùng biển này có lợi thế về nhận diện điểm đến. Cái tên Hải Tiến đã trở thành một thương hiệu du lịch biển vùng Bắc Trung bộ, có độ quen thuộc nhất định trên bản đồ du lịch biển.

Sự phát triển của Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến và những nét du lịch riêng có của vùng đất này là minh chứng khẳng định một mô hình đổi mới tăng trưởng, biến một vùng biển nghèo, hoang sơ trước kia trở nên sôi động. Du lịch đã góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng đất ven viển, đóng góp một phần quan trọng vào tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Du lịch biển cũng đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy nhiều ngành nghề, dịch vụ khác phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư.

Về với biển Hải Tiến - một vùng non xanh, nước biếc, cát trắng, nắng vàng, du khách sẽ được hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, được đắm say không khí lễ hội tưng bừng, trải nghiệm cùng những sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân, để thấy yêu hơn một vùng quê anh dũng, mộc mạc chân tình với nhịp sống rất riêng của vùng biển. Buổi sớm, khi mặt trời vừa ló rạng, sóng vỗ nhẹ, từng lớp bọt trắng xóa xô vào bờ. Đi chân trần trên cát, cảm nhận làn gió còn vương chút se lạnh, ta dễ dàng tìm thấy một khoảng lặng bình yên hiếm có. Xuôi về phía Nam, bến đậu bè mảng xã Hoằng Thanh bắt đầu nhộn nhịp, những phương tiện cập bến sau một đêm lênh đênh. Ngược về phía Bắc, ghé vào Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường - nơi du khách có thể tìm về không gian thanh tịnh, lắng mình giữa cảnh quan hài hòa giữa thiên nhiên và tâm linh. Nếu muốn dạo chơi, du khách ngắm cảnh hãy qua cầu cảng Hải Tiến và lên thuyền để ngắm nhìn một vùng rộng lớn, bao la nối liền hai cửa lạch, nơi có những khu rừng sú vẹt rộng hơn 100ha ở bãi nổi Cồn Trường, ngắm đảo Nẹ - đảo nhỏ anh hùng... Du khách đến với Hải Tiến còn có cơ hội khám phá một miền di sản, miền văn hóa lịch sử ở vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh, tham gia các tour du lịch kết nối du lịch biển với các khu du lịch tâm linh, hoạt động lễ hội đậm đà bản sắc của đất và người xứ Thanh.

Làm mới điểm đến

Từ năm 2025, trong bối cảnh thay đổi địa giới hành chính, vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều khó khăn, song Hoằng Tiến và Hoằng Thanh vẫn cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong phát triển du lịch. Không chỉ kế thừa những thành quả trước đó, các địa phương còn tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, chỉnh trang đô thị, từng bước làm mới điểm đến. Đó là tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, chỉnh trang đô thị, một số dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, góp phần nâng cao sức hút điểm đến. Tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch, trọng tâm là thiết lập kỷ cương, trật tự trong hoạt động du lịch; xây dựng phương án quản lý giá đối với hàng hóa dịch vụ và hoạt động kinh doanh, quản lý hoạt động xe điện tại các tuyến đường khu du lịch. Triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh; giữ gìn vệ sinh môi trường khu du lịch; công khai và vận hành hiệu quả đường dây nóng...

Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, Lê Xuân Hoàn khẳng định: “Xã Hoằng Tiến xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; đảm bảo vệ sinh về an toàn thực phẩm, phục vụ du khách, đồng thời tập trung tuyên truyền để người dân, đặc biệt là những người lao động phục vụ trong hoạt động du lịch nâng cao tính chuyên nghiệp và văn hóa trong du lịch”.

Một mùa hè nữa lại về. Hải Tiến đang bước vào mùa du lịch với tâm thế sẵn sàng. Công tác chuẩn bị cho lễ hội du lịch biển được triển khai khẩn trương, bài bản. Đêm khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 30/4, với chương trình nghệ thuật chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”, hứa hẹn mang đến những tiết mục đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Lễ hội biển năm nay không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa giá trị truyền thống và khát vọng vươn xa, lan tỏa tình yêu quê hương, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng Hải Tiến trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn.

Bài và ảnh: Việt Hương