Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Tam Lư

Trong khuôn khổ hoạt hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh - Nắng gọi bước chân xanh” năm 2026, sáng 28/6 đội sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, trẻ em ở xã Tam Lư.

Ngay từ sáng sớm đông đảo người dân đã có mặt tại Trạm y tế xã Tam Lư để lấy phiếu khám bệnh.

Lực lượng sinh viên tình nguyện giúp đỡ người dân di chuyển vào khu vực khám bệnh.

Người dân được đội ngũ y, bác sĩ khám bệnh miễn phí...

...và tư vấn về tình trạng sức khoẻ cho bệnh nhân.

Người dân được các bác sĩ thăm khám.

Các bác sĩ tư vấn cho người dân về những bệnh mạn tính thường gặp trong mùa hè và cách phòng tránh.

Người dân khám bệnh tại phòng siêu âm.

Lực lượng sinh viên tình nguyện sắp xếp các loại thuốc để phát miễn phí cho người dân.

Các y, bác sĩ cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Ngoài khám bệnh cho người dân, trẻ em cũng được các y, bác sĩ khám và tư vấn về bệnh.

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn trẻ em đo chiều cao và cân nặng.

Ngoài ra, trẻ em còn được nhận sữa và những phần quà ý nghĩa.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện trong đợt tình nguyện này gần 200 triệu đồng, do Đội sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa phối hợp với các nhà tài trợ các nhà tài trợ gồm: Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm VITATH, Công ty TNHH Yakult Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược phẩm Sviet và một số nhà tài trợ khác hỗ trợ.

Thông qua các hoạt động tình nguyện góp phần sẻ chia, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ xứ Thanh.

Nguyễn Đạt