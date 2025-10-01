Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kinh tế

Khai trương phòng giao dịch Hải Tiến Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa

Khánh Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1/10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) đã tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa vào hoạt động Phòng giao dịch Hải Tiến trực thuộc Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa.

Khai trương phòng giao dịch Hải Tiến Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa

Ngày 1/10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) đã tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa vào hoạt động Phòng giao dịch Hải Tiến trực thuộc Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa.

Khai trương phòng giao dịch Hải Tiến Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa

Các đại biểu cắt băng khai trương và chính thức đưa vào hoạt động Phòng giao dịch Hải Tiến trực thuộc Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa.

Việc khai trương Phòng giao dịch Hải Tiến trực thuộc Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa nằm trong chiến lược mở rộng quy mô thị phần và mạng lưới hoạt động, mang sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích của Agribank đến gần hơn với mọi người dân.

Khai trương phòng giao dịch Hải Tiến Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa

Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa Phan Văn Phòng phát biểu tại buổi lễ.

Phòng giao dịch Hải Tiến có địa chỉ tại thửa đất số 285, tờ bản đồ số 26 xã Hoằng Thanh, có vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận tiện, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, sẽ mang đến cho người dân những sản phẩm, giải pháp tài chính đa dạng cùng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Sau khi đi vào hoạt động, Phòng giao dịch Hải Tiến sẽ tập trung ưu tiên nguồn vốn tín dụng phục vụ lĩnh vực “Tam nông” gắn với các chương trình tín dụng chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, triển khai mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng số cũng như cung ứng đầy đủ các sản phẩm như huy động tiền gửi, cho vay, thanh toán, chuyển tiền, chi trả kiều hối... giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng nhanh chóng, hiện đại, an toàn.

Khai trương phòng giao dịch Hải Tiến Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 tặng hoa chúc mừng khai trương Phòng giao dịch Hải Tiến, Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa

Với việc thành lập phòng giao dịch Hải Tiến, đến nay Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã có 20 chi nhánh và phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt 20.200 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 22.600 tỷ đồng, phục vụ trên 480 nghìn khách hàng, giữ vững vai trò then chốt trong phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội tại địa phương. Kiên định mục tiêu “vì tam nông” và sự phát triển bền vững của cộng đồng, Agribank Bắc Thanh Hóa sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng trong tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng.

Khai trương phòng giao dịch Hải Tiến Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa

Các đại biểu tham quan phòng giao dịch Hải Tiến, Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa.

Nhân dịp khai trương, đi vào hoạt động, Phòng giao dịch Hải Tiến Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa dành nhiều phần quà tặng hấp dẫn cho khách hàng đến giao dịch.

Khánh Phương

Từ khóa:

#Agribank Bắc Thanh Hóa #Phòng giao dịch #Hải Tiến #Khai trương #Dịch vụ #xã Hoằng Thanh #hoạt động #Phát triển nông nghiệp #Nông thôn #Sản phẩm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ngành chăn nuôi thiệt hại lớn do mưa bão

Ngành chăn nuôi thiệt hại lớn do mưa bão

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Theo số liệu thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, những ngày qua, mặc dù các lực lượng chức năng và người dân đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ an toàn chuồng trại, vật nuôi trước, trong và sau mưa bão, song thiệt hại ghi nhận vẫn rất lớn.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long