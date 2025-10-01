Khai trương phòng giao dịch Hải Tiến Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa

Ngày 1/10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) đã tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa vào hoạt động Phòng giao dịch Hải Tiến trực thuộc Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa.

Các đại biểu cắt băng khai trương và chính thức đưa vào hoạt động Phòng giao dịch Hải Tiến trực thuộc Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa.

Việc khai trương Phòng giao dịch Hải Tiến trực thuộc Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa nằm trong chiến lược mở rộng quy mô thị phần và mạng lưới hoạt động, mang sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích của Agribank đến gần hơn với mọi người dân.

Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa Phan Văn Phòng phát biểu tại buổi lễ.

Phòng giao dịch Hải Tiến có địa chỉ tại thửa đất số 285, tờ bản đồ số 26 xã Hoằng Thanh, có vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận tiện, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, sẽ mang đến cho người dân những sản phẩm, giải pháp tài chính đa dạng cùng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Sau khi đi vào hoạt động, Phòng giao dịch Hải Tiến sẽ tập trung ưu tiên nguồn vốn tín dụng phục vụ lĩnh vực “Tam nông” gắn với các chương trình tín dụng chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, triển khai mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng số cũng như cung ứng đầy đủ các sản phẩm như huy động tiền gửi, cho vay, thanh toán, chuyển tiền, chi trả kiều hối... giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng nhanh chóng, hiện đại, an toàn.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 tặng hoa chúc mừng khai trương Phòng giao dịch Hải Tiến, Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa

Với việc thành lập phòng giao dịch Hải Tiến, đến nay Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã có 20 chi nhánh và phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt 20.200 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 22.600 tỷ đồng, phục vụ trên 480 nghìn khách hàng, giữ vững vai trò then chốt trong phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội tại địa phương. Kiên định mục tiêu “vì tam nông” và sự phát triển bền vững của cộng đồng, Agribank Bắc Thanh Hóa sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng trong tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng.

Các đại biểu tham quan phòng giao dịch Hải Tiến, Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa.

Nhân dịp khai trương, đi vào hoạt động, Phòng giao dịch Hải Tiến Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa dành nhiều phần quà tặng hấp dẫn cho khách hàng đến giao dịch.

Khánh Phương