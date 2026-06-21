Khai trương Không gian văn hóa, ẩm thực Mường Xia

Sáng 21/6, xã Sơn Thủy tổ chức khai trương Không gian văn hóa, ẩm thực Mường Xia. Đây là nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã biên giới Sơn Thủy trong thúc đẩy nhu cầu giao thương nông lâm sản và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.

Quang cảnh lễ khai trương.

Không gian văn hóa, ẩm thực Mường Xia được UBND xã Sơn Thủy khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 800 triệu đồng, thuộc khu vực Chợ phiên Sơn Thủy.

Việc khai trương đưa vào hoạt động Không gian văn hóa, ẩm thực Mường Xia được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ ở xã Sơn Thủy, nhất là nhu cầu tiêu thụ nông lâm sản, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời tạo không gian giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa Nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo xã Sơn Thủy tặng hoa chúc mừng Ban Quản lý Chợ phiên Sơn Thủy.

Không gian văn hóa, ẩm thực Mường Xia được khai trương còn mở ra cơ hội lớn để phát triển du lịch cộng đồng tại các xã khu vực biên giới huyện Quan Sơn cũ, khi có thêm loại hình dịch vụ phục vụ du khách. Bởi khu chợ này nằm trên tour du lịch Quan Sơn - Viêng Xay, có nhiều di tích danh thắng nổi tiếng như: Động Bo Cúng, đền thờ tướng quân Tư Mã Hai Đào...

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Người dân xã Sơn Thủy tham gia buổi lễ.

Không gian chợ phiên chủ yếu bày bán nông sản, lâm sản của địa phương chưa qua chế biến như: dứa mật, măng, mật ong, các loại rau, quả. Ngoài ra còn có những món ẩm thực của người dân bản địa như cơm lam, thắng cố, rượu cần...

Do vậy, đây còn là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, nhất là văn hóa ẩm thực. Đồng thời góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới Sơn Thủy.

Người dân tham quan, mua sắm tại Không gian văn hóa, ẩm thực Mường Xia.

Tại lễ khai trương, UBND xã Sơn Thủy yêu cầu Ban Quản lý Chợ phiên Sơn Thủy phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của chợ theo đúng nội quy, quy chế ban hành. Tuyên truyền, vận động để bà con tiểu thương tuân thủ pháp luật, kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, thực hiện văn minh thương mại, niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời xây dựng thái độ phục vụ văn minh, lịch sự, đảm bảo chất lượng hàng hóa, tạo niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng và du khách khi về tham quan, mua sắm...

Đỗ Đức