Khai mạc Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026: Cần hình thành những không gian phát triển mới

Chính phủ xác định cần hình thành những không gian phát triển mới, những cơ chế thử nghiệm mới và những cực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ. Chúng ta cần những địa phương đủ năng động, đủ quyết tâm và đủ năng lực để đi đầu trong triển khai các mô hình mới; qua đó vừa tạo động lực cho chính địa phương, vừa đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế và chính sách ở cấp quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Tuần lễ Kinh tế-Tài chính-Công nghệ Đà Nẵng 2026.

Sáng nay (7/7), Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và UBND TP. Đà Nẵng phối hợp tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 (Da Nang Business, Finance and Technology Week 2026 - DBFTW 2026).

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và hơn 500 đại biểu đến từ các cơ quan đại diện ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, diễn giả quốc tế lớn dự lễ khai mạc.

Chúng ta cần những địa phương đủ năng động, đủ quyết tâm, đủ năng lực để đi đầu trong triển khai các mô hình mới

Phát biểu khai mạc Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tăng trưởng, hội nhập và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và tự chủ hơn.

Theo Phó Thủ tướng, đây không chỉ là một hoạt động xúc tiến đầu tư hay quảng bá hình ảnh địa phương, mà là một diễn đàn kết nối chính sách, tài chính, công nghệ, doanh nghiệp, học thuật và tri thức quốc tế. Đây cũng là không gian để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp cùng trao đổi về những vấn đề phát triển rất mới, rất khó, nhưng rất cần thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và tự chủ hơn. Mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới chỉ có thể đạt được nếu chúng ta tối ưu hóa các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời cần chuyển đổi mô hình để tạo ra được các động lực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tài chính hiện đại, thị trường vốn, nhân lực chất lượng cao và năng lực thực thi chính sách.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham quan không gian triển lãm các sản phẩm công nghệ, sản phẩm đổi mới sáng tạo trước thềm lễ khai mạc.

“Trong bối cảnh đó, Chính phủ xác định cần hình thành những không gian phát triển mới, những cơ chế thử nghiệm mới và những cực tăng trưởng mới”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ. Chúng ta cần những địa phương đủ năng động, đủ quyết tâm và đủ năng lực để đi đầu trong triển khai các mô hình mới; qua đó vừa tạo động lực cho chính địa phương, vừa đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế và chính sách ở cấp quốc gia.

Đà Nẵng không chỉ cần tầm nhìn tốt, mà cần năng lực thực thi tốt

Theo Phó Thủ tướng, Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều điều kiện để đảm nhiệm vai trò đó. Thành phố có vị trí chiến lược ở miền Trung, với truyền thống năng động, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư, nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao và khả năng kết nối quốc tế ngày càng rộng mở. Đặc biệt, với các định hướng mới về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC), Khu Thương mại tự do (FTZ), logistics, công nghệ cao, tài chính số, tài chính xanh, đổi mới sáng tạo và được mệnh danh là “Thành phố đáng sống”, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý phát biểu tại lễ khai mạc.

Tuy nhiên, cơ hội lớn luôn đi kèm yêu cầu, thách thức lớn. Muốn trở thành một cực tăng trưởng mới, Đà Nẵng không chỉ cần tầm nhìn tốt, mà cần năng lực thực thi tốt; không chỉ cần dự án lớn, mà cần cơ chế vận hành hiệu quả; không chỉ cần thu hút vốn lớn, mà cần thu hút được dòng vốn chất lượng cao, công nghệ, tri thức, nhân tài và các đối tác có khả năng đồng hành lâu dài.

Đây cũng là lý do Tuần lễ năm nay có ý nghĩa thiết thực. “Tôi mong muốn các hoạt động trong Tuần lễ, đặc biệt là Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao, sẽ không chỉ dừng lại ở trao đổi ý tưởng, mà cần tạo ra những kết quả cụ thể: Các khuyến nghị chính sách có giá trị, các sáng kiến hợp tác khả thi, các kết nối đầu tư thực chất, các gợi ý về sản phẩm tài chính, công nghệ, hạ tầng, nhân lực và mô hình tổ chức có thể triển khai trong thực tiễn”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành với thành phố Đà Nẵng trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù; chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, quy hoạch, hạ tầng, đầu tư, tài chính và nhân lực. Những vấn đề mới như IFC, FTZ, tài chính số, tài sản số, fintech, sandbox, dữ liệu và đổi mới sáng tạo đều cần cách tiếp cận mới: Vừa khuyến khích đổi mới, vừa kiểm soát rủi ro; vừa tạo không gian phát triển, vừa bảo đảm ổn định, minh bạch và an toàn hệ thống.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, đối với thành phố Đà Nẵng, đây là thời điểm rất quan trọng.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, chuyên gia và tổ chức quốc tế tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến và đồng hành cùng Việt Nam, cùng Đà Nẵng.

Góp phần đưa Đà Nẵng trở thành nơi hội tụ các ý tưởng mới, nguồn lực mới

“Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; đồng thời khuyến khích các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và các sáng kiến phát triển bền vững”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Trung ương, sự chủ động của thành phố, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự tham gia của các chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 sẽ trở thành một diễn đàn có uy tín, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành nơi hội tụ các ý tưởng mới, nguồn lực mới và động lực tăng trưởng mới.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng năm 2026.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý cũng cho rằng, diễn đàn hôm nay không chỉ bàn về sự phát triển của Đà Nẵng mà còn đặt ra một câu hỏi rộng hơn trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển như thế nào để bứt phá, tránh nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ông nhấn mạnh một số dịch chuyển lớn cần quan tâm như chuyển từ tư duy nhà nước quản lý sang nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ; cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý thủ tục sang quản trị rủi ro, chuyển từ phát triển hạ tầng đơn lẻ sang xây dựng hạ tầng chiến lược tích hợp; chuyển từ huy động vốn ngắn hạn sang khai thác vốn dài hạn và xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro, chuyển từ thu hút đại trà sang thu hút chọn lọc, lan tỏa công nghệ và nâng cấp chuỗi giá trị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu chứng kiến TP Đà Nẵng trao các biên bản ghi nhớ quan trọng với các đối tác trong và ngoài nước - Ảnh VGP/Đức Tuân

Ảnh VGP/Đức Tuân

Thời điểm quan trọng với Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, đối với thành phố Đà Nẵng, đây là thời điểm rất quan trọng. Thành phố đang được Trung ương trao nhiều cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để phát triển các mô hình kinh tế mới, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, kinh tế số và kinh tế xanh. Đặc biệt, việc triển khai Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do cùng nhiều cơ chế đột phá khác đang mở ra những không gian phát triển mới, tạo điều kiện để Đà Nẵng đi tiên phong thử nghiệm các mô hình phát triển hiện đại, góp phần hoàn thiện thể chế và tạo động lực tăng trưởng mới cho cả nước.

Theo ông Lê Ngọc Quang, điều Đà Nẵng theo đuổi không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao hơn mà quan trọng hơn là chất lượng tăng trưởng, không chỉ thu hút nhiều dự án đầu tư hơn mà phải thu hút được những dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức lan tỏa cao. Không chỉ trở thành một đô thị phát triển mà phải trở thành một đô thị có năng lực cạnh tranh quốc tế, nơi những ý tưởng mới được thử nghiệm, những chính sách mới được kiểm chứng từ thực tiễn và những mô hình phát triển mới có thể lan tỏa rộng hơn. Đó cũng chính là thông điệp xuyên suốt của hội nghị đối thoại chính sách cấp cao năm nay.

Ông Lê Ngọc Quang khẳng định, trong giai đoạn mới, lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng sẽ không chỉ nằm ở vị trí địa lý hay hệ thống hạ tầng mà quan trọng hơn là chất lượng thể chế, tốc độ ra quyết định, hiệu quả thực thi chính sách và năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đảng bộ, chính quyền và thành phố xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng nền quản trị hiện đại, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng cạnh tranh quốc tế, phát huy tối đa các cơ chế chính sách đặc thù để hình thành những không gian phát triển mới, mô hình kinh tế mới và những động lực tăng trưởng mới.

Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7-12/7 gồm 5 hoạt động chính: Lễ Khai mạc; Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Tăng trưởng mới - Đổi mới sáng tạo - Thành phố toàn cầu”; Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026; Hội thảo “Đẩy mạnh gắn kết ba nhà: Nhà nước-Đại học-Doanh nghiệp”; Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”.

Tại diễn đàn, thành phố ký kết nhiều biên bản ghi nhớ quan trọng với các đối tác trong và ngoài nước.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/khai-mac-tuan-le-kinh-te-tai-chinh-cong-nghe-da-nang-2026-can-hinh-thanh-nhung-khong-gian-phat-trien-moi-102260707102025738.htm