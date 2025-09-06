Khai mạc phiên chợ giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn năm 2025 tại xã Hoằng Hóa

Sáng 6/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Hoằng Hóa tổ chức khai mạc Phiên chợ giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Phiên chợ được tổ chức tại Quảng trường xã Hoằng Hóa trong thời gian 3 ngày, từ 6/9 đến 8/9.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn của xã Hoằng Hóa.

Phiên chợ giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn năm 2025 có quy mô 52 gian hàng trưng bày, giới thiệu đa dạng các sản phẩm, trong đó chủ yếu là nông sản thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền...

Các sản phẩm trưng bày, giới thiệu, kinh doanh tại phiên chợ đều có tem nhãn đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường phát biểu khai mạc phiên chợ giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Đơn vị tham gia cung cấp sản phẩm là các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành như: Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hải Phòng, Cao Bằng, Đà Nẵng...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường cho biết, đây là dịp để bà con nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh và doanh nghiệp tỉnh bạn, các xã lân cận có cơ hội giao lưu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm an toàn đến với người tiêu dùng.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt, tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đồng thời là cơ hội để xã Hoằng Hóa đón tiếp, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về địa phương, văn hóa, sản phẩm tới các doanh nghiệp và Nhân dân.

Một gian hàng đến từ các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Gian hàng nước mắm Khúc Phụ, xã Hoằng Thanh.

Phiên chợ giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn năm 2025 tại xã Hoằng Hoá được tổ chức trong thời gian 3 ngày, từ 6/9 đến 8/9.

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức thêm 3 phiên chợ tại các xã trong tỉnh.

Việt Hương