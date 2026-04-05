Khai mạc Lễ hội Phủ Trịnh năm 2026, kỷ niệm 456 năm ngày mất Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm

Sáng 5/4 (tức ngày 18/2 âm lịch), UBND xã Biện Thượng long trọng tổ chức Lễ hội Phủ Trịnh, kỷ niệm 456 năm (1570-2026) ngày mất của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm - người đã có những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự phát triển của lịch sử Việt Nam dưới thời Lê Trung hưng, góp phần tạo dựng hình thái Nhà nước phong kiến mới ở Việt Nam vào thế kỷ XVI, XVII.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo địa phương, con cháu dòng họ Trịnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm và các Chúa Trịnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch UBND xã Biện Thượng Nguyễn Văn Hùng đọc diễn văn khai mạc lễ hội.

Theo sử liệu, Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm sinh ngày 24 tháng 8 năm Quý Hợi (1503), niên hiệu Cảnh Thống thứ 6 đời vua Lê Hiến Tông, trong một gia đình nông dân nghèo ở Biện Thượng (nay là làng Bồng Thượng, xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa) có truyền thống giàu lòng nhân nghĩa, luôn chăm lo điều thiện. Thái Vương Trịnh Kiểm mồ côi cha từ năm 6 tuổi, với bản tính thông minh, ông thường vào núi tụ tập trẻ mục đồng, bẻ bông lau, luyện tập đánh trận giả. Từ sớm, ông đã thể hiện tư chất thông minh, ý chí kiên cường. Trưởng thành trong bối cảnh đất nước nhiều biến động, ông theo phò Hưng quốc công Nguyễn Kim, tham gia cuộc khởi nghĩa “Phù Lê, diệt Mạc”.

Với tài năng và bản lĩnh, Trịnh Kiểm nhanh chóng trở thành tướng lĩnh chủ chốt, được giao nhiều trọng trách quan trọng. Sau khi Nguyễn Kim qua đời, Trịnh Kiểm được vua Lê tin cậy giao trọng trách đứng đầu quân đội và điều hành triều chính. Ông đã tổ chức, củng cố lực lượng, từng bước đẩy lùi thế lực nhà Mạc, giải phóng nhiều vùng đất, tạo nền tảng vững chắc cho triều Lê Trung hưng. Không chỉ giỏi quân sự, Trịnh Kiểm còn chú trọng phát triển kinh tế, khuyến khích nông nghiệp, tổ chức thi cử, thu hút hiền tài, ổn định đời sống Nhân dân.

Trong suốt cuộc đời, dù nắm quyền lực lớn, được phong đến chức “Thái Vương, làm Đô úy tướng Tiết chế các xứ thủy bộ chư dinh, kiêm nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự hàm Thái sư tước lượng quốc công”, Thái Vương Trịnh Kiểm vẫn một lòng trung thành với nhà Lê, thể hiện phẩm chất của một bậc trung thần. Ông mất năm 1570, được truy tôn là Minh Khang Thái Vương, mở đầu cho thời kỳ các chúa Trịnh kéo dài gần 250 năm trong lịch sử dân tộc.

Lễ hội năm nay diễn ra trong 2 ngày (4 và 5/4), với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về tham dự. Trước đó, trong ngày 4/4, các nghi lễ truyền thống như lễ Tiên thường cáo yết tại Phủ Trịnh, lễ cáo yết tại Nghè Vẹt và chương trình nghệ thuật chào mừng đã được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức cổ truyền.

Phần lễ chính diễn ra vào sáng 5/4 với nghi thức dâng hương, tế lễ tưởng niệm công lao của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm.

Ngay sau phần lễ là phần hội với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa “Trung Hưng gấm vóc”, tái hiện sinh động thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Thái Vương Trịnh Kiểm đối với lịch sử dân tộc. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, tạo ấn tượng sâu sắc đối với khán giả.

Lễ hội Phủ Trịnh năm 2026, kỷ niệm 456 năm ngày mất của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm, không chỉ là dịp ôn lại truyền thống lịch sử, mà còn góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa của quần thể di tích Phủ Trịnh – Nghè Vẹt, hướng tới xây dựng điểm đến du lịch hấp dẫn của xứ Thanh. Thông qua sự kiện, địa phương cũng kêu gọi con em dòng họ Trịnh và Nhân dân trong, ngoài tỉnh chung tay gìn giữ, tôn tạo di tích, phát huy giá trị lịch sử – văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tô Hà