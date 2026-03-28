Khai mạc Lễ hội Kẻ Rị - Kẻ Chè năm 2026

Sáng 28/3, UBND xã Thiệu Trung đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Kẻ Rị - Kẻ Chè năm 2026. Lễ hội thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thiệu Trung và đông đảo nhân dân dự Lễ hội.

Kẻ Rị – Kẻ Chè, là một miền quê cổ kính, nơi lắng đọng những trầm tích văn hóa của hàng nghìn năm lịch sử. Đây không chỉ là một địa danh quen thuộc của xứ Thanh mà còn là một không gian văn hóa đặc sắc, tiêu biểu cho truyền thống làng xã Việt Nam.

Từ rất sớm, nơi đây đã là vùng cư trú của cư dân nông nghiệp lúa nước, gắn bó mật thiết với hệ thống sông Lê, sông Chu - những dòng chảy nuôi dưỡng đời sống vật chất và tinh thần của bao thế hệ người dân. Trên mảnh đất này, cha ông ta đã cần cù khai phá, dựng xây nên những làng xóm trù phú, hình thành nên một cộng đồng bền chặt, gắn bó, giàu nghĩa tình.

Đồng chí Trần Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội phát biểu khai mạc.

Không chỉ nổi bật với nền nông nghiệp truyền thống, Kẻ Rị – Kẻ Chè còn là vùng đất của những làng nghề nổi tiếng, đó là nghề đúc đồng Trà Đông, nghề làm thừng Kẻ Rị. Đây cũng là nơi sinh ra và nuôi dưỡng bảng nhãn Lê Văn Hưu – nhà sử học lớn đã đặt nền móng cho nền sử học Việt Nam. Lễ hội được tổ chức hàng năm là dịp để con cháu đời sau bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao của các vị tiền nhân, các vị thành hoàng đã có công khai phá, bảo vệ và xây dựng vùng đất “địa linh nhân kiệt” này.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiệu Trung đánh trống khai hội.

Một trong những nội dung đặc sắc, mang đậm bản sắc tâm linh tại lễ khai mạc là nghi thức tế truyền thống được tổ chức long trọng, đúng phong tục, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và khát vọng về một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Nghi thức rước kiệu về Chùa Hương Nghiêm.

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/3). Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội còn tổ chức thi đấu cờ bãi, cờ bàn; thi kéo co nam, nữ; nấu cơm nồi đất, nhảy dây... tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thắt chặt tình nghĩa xóm làng.

Đông đảo Nhân dân đến dự, tham gia Lễ hội.

Lễ hội Kẻ Rị - Kẻ Chè năm 2026 không chỉ là nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch văn hóa tâm linh tại địa phương. Thông qua việc duy trì và phát huy các giá trị của lễ hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Trung khẳng định quyết tâm bảo tồn di sản văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng phát triển toàn diện, giàu đẹp và văn minh.

Trung Hiếu