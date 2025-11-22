Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi

Chiều 22/11 (theo giờ Việt Nam), Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2025 đã khai mạc tại thành phố Johannesburg (Nam Phi), mang theo kỳ vọng mở ra các bước tiến mới trong xử lý những vấn đề kéo dài tại các quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương nhất thế giới. Sự kiện thu hút lãnh đạo và quan chức cấp cao từ các nền kinh tế lớn và thị trường mới nổi.

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2025 khai mạc tại Nam Phi với chủ đề “Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững”. Ảnh: AP

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2025 diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11 với chủ đề “Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững”, định hướng chương trình nghị sự vào hỗ trợ các quốc gia nghèo phục hồi sau thiên tai do biến đổi khí hậu, giảm gánh nặng nợ nước ngoài, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh và khai thác hiệu quả nguồn khoáng sản chiến lược để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo toàn cầu.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nêu rõ: “Chúng ta họp mặt tại cái nôi nhân loại để khẳng định giá trị của hợp tác, để tìm giải pháp chung cho các vấn đề toàn cầu. Những thách thức như biến đổi khí hậu, xung đột, nghèo đói hay bất bình đẳng đang đe dọa tương lai chung của nhân loại.”

Năm nay, G20 quy tụ 19 quốc gia (trừ Mỹ không tham dự), Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi. Với chủ đề bao trùm về phát triển bền vững và giảm bất bình đẳng, Nam Phi kỳ vọng hội nghị sẽ thúc đẩy cải cách cấu trúc tài chính toàn cầu, hỗ trợ phục hồi sau thiên tai, tăng đầu tư vào các nền kinh tế châu Phi, huy động vốn cho chuyển đổi năng lượng và công nghiệp hoá.

Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh: “Việc thông qua tuyên bố của hội nghị gửi đi thông điệp rằng chủ nghĩa đa phương vẫn có thể mang lại kết quả. Chúng ta cam kết không để bất kỳ ai, bất kỳ quốc gia nào bị bỏ lại phía sau.”

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: AP

Bài phát biểu khai mạc của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã mở đường cho những cuộc thảo luận quan trọng về kinh tế toàn cầu, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, hòa bình và những thách thức mà Nam Bán cầu đang phải đối mặt.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh G20 – gồm 19 quốc gia, Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi – đại diện khoảng 85% GDP toàn cầu, 75% thương mại quốc tế và hơn một nửa dân số thế giới. Năm nay, nam Phi đã tổ chức hơn 130 cuộc họp chuẩn bị chiến lược, với mục tiêu tạo ra một văn kiện kết quả có trọng lượng nhằm nâng vị thế lục địa tại diễn đàn toàn cầu và gửi thông điệp: “Không để bất cứ người, cộng đồng hay quốc gia nào bị bỏ lại phía sau.”

Hội nghị lần này đánh dấu sự khẳng định vai trò của Nam Phi, châu Phi và các nước đang phát triển trong chính trị toàn cầu. Sau khi hội nghị kết thúc, nhiệm kỳ chủ tịch G20 sẽ chuyển giao cho Mỹ vào ngày 1/12.

Bích Hồng

Nguồn: AP, Reuters, Gov.za