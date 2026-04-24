Khai mạc Giải Thể thao Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa lần thứ V năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, sáng 24/4, Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa khai mạc Giải Thể thao lần thứ V năm 2026.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 10 đoàn, với hơn 150 vận động viên là cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở hai môn: cầu lông và bóng chuyền hơi phối hợp nam nữ.

Ông Tống Văn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc giải đấu.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đoàn tham gia giải đấu.

Với phương châm “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, giải thể thao mang đến không khí thi đấu sôi nổi với nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha cầu kịch tính, các màn phối hợp đẹp mắt.

Đây không chỉ là dịp để các vận động viên thể hiện tinh thần thi đấu, mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường gắn kết giữa các đơn vị trong hệ thống y tế tư nhân.

Các vận động viên thi đấu nội dung bóng chuyền.

Các vận động viên thi đấu nội dung cầu lông.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận thi đấu đầu tiên đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo cổ động viên đến cổ vũ.

Giải diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/4. Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các vận động viên, các đội thi đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.

Tô Hà