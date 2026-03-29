Khai mạc giải bóng chuyền hơi phường Đông Quang

Sáng 29/3, Hội LHPN phường Đông Quang tổ chức lễ khai mạc giải bóng chuyền hơi chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.

Tham dự giải có 66 vận động viên đến từ 6 cụm thi đua trên địa bàn phường. Các đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn đội xếp thứ nhất của mỗi bảng vào tứ kết.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, thi đấu nhiệt tình, các đội đã đem đến cho khán giả những cuộc so tài sôi động, kịch tính, những pha bóng đẹp mắt.

Các đội thi đấu với quyết tâm cao.

Thông qua giải đấu tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn phường Đông Quang. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các chi hội phụ nữ và các cụm thi đua trên địa bàn phường. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn dân trên địa bàn phường.

Trung Hiếu