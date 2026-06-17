Khai mạc Đại hội XIV Hội Liên hiệp Phụ nữ: Định hướng phong trào phụ nữ trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong hai ngày 17-18/6, với sự tham gia của 793 đại biểu, tập trung vào nội dung trọng tâm là tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, thích ứng với bối cảnh mới.

Đại hội XIV Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội) từ ngày 17-18/6.

Sáng nay, 17/6, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội), quy tụ 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.

Với phương châm “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển,” Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6/2026.

Định hướng phong trào phụ nữ trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của phụ nữ Việt Nam. 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước.

Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên của Hội khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới này có chủ đề xuyên suốt: “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.”

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII giai đoạn 2022 - 2026; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Lịch trình làm việc khẩn trương, khoa học với nhiều điểm nhấn

Hai ngày làm việc chính thức của Đại hội (17-18/6) được thiết kế với lịch trình khẩn trương, đan xen giữa các phiên toàn thể và thảo luận chuyên sâu.

Mở đầu ngày làm việc thứ nhất 17/6, Đoàn Chủ tịch và các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài liệt sỹ Bắc Sơn. Sau đó, Đại hội tiến hành Phiên thứ nhất để bầu các cơ quan điều hành, thông qua quy chế và nghe trình bày tổng quát Báo cáo chính trị.

Ngay sau đó, 793 đại biểu sẽ được phân chia về 4 Trung tâm để thảo luận chuyên sâu về các chủ đề cốt lõi: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hoá và con người Việt Nam; Phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước; Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam “tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.”

Chiều 17/6, Đại hội sẽ nghe tham luận của các đại biểu đại diện phụ nữ các địa phương; tiến hành công tác nhân sự bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ngay cuối giờ chiều, Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ Nhất.

Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội sẽ tiến hành phiên trọng thể, đón tiếp và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XIII và tham luận của các đại biểu từ các địa phương.

Đại hội cũng sẽ thảo luận về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thực hiện trách nhiệm xã hội, vai trò của nữ doanh nhân.

Sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội và họp phiên bế mạc, Đại hội sẽ tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội ngay trong buổi chiều cùng ngày.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/khai-mac-dai-hoi-xiv-hoi-lien-hiep-phu-nu-dinh-huong-phong-trao-phu-nu-trong-ky-nguyen-moi-post1116870.vnp