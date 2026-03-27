Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Đông Tiến

Lan Anh
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/3, phường Đông Tiến khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ nhất, năm 2026, thiết thực chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 và các ngày lễ lớn trong năm.

Đại hội TDTT phường Đông Tiến lần thứ nhất năm 2026 có sự tham gia của hơn 500 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp và Nhân dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 4 môn thi đấu, gồm bóng chuyền hơi, chạy việt dã, kéo co và pickleball.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Đại hội TDTT phường Đông Tiến lần thứ nhất, năm 2026.

Đại hội Thể dục thể thao phường Đông Tiến tạo nên sân chơi lành mạnh, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, cá nhân, đồng thời thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn. Thông qua đại hội, địa phương chọn lựa những vận động viên xuất sắc nhất để tham gia giai đoạn 2 Đại hội TDTT toàn tỉnh dự kiến diễn ra vào thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo phường, 58 tổ dân phố và các khối diễu hành tham gia chạy đồng hành hưởng ứng đại hội.

Ngay sau lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo phường, 58 tổ dân phố trên địa bàn và các khối diễu hành đã tham gia chạy đồng hành hưởng ứng đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT phường Đông Tiến năm 2026 kết thúc vào chiều mai (28/3).

