Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Khơi dậy khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai

Sáng 25/6, Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, quy tụ 788 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức kinh tế, xã hội; lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, cùng 788 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhìn lại chặng đường đã qua, trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bày tỏ, với tinh thần “Khát vọng - tiên phong - đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét.

Nổi bật là tổ chức Đoàn đã có bước chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm của các hoạt động. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành điểm nhấn rõ nét.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được quan tâm, triển khai chủ động, kịp thời, phù hợp hơn với yêu cầu của tình hình mới.

Đồng chí Bùi Quang Huy nêu rõ, thông qua 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên, vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ. Các hoạt động ngày càng gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu chính đáng của thanh niên, qua đó tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội - Ảnh: Minh Châu

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới tiếp tục được khẳng định rõ hơn: Bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, giàu khát vọng, có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển của đất nước.

"Những kết quả đáng khích lệ này có được chính là nhờ Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh thiếu nhi. Đó còn là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Cũng theo Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những động lực phát triển mạnh mẽ từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là thời điểm các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Bối cảnh đó đặt ra cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để thanh niên trưởng thành, cống hiến và khẳng định mình.

Trước yêu cầu đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và phương thức hoạt động; sáng tạo, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả hơn; gần gũi hơn với nhịp sống, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trong thời đại mới.

Tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; là môi trường để cán bộ Đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác và năng lực chuyên môn; xây dựng lớp thanh niên tiên phong, giàu tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh Đại hội lần này có trách nhiệm tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội - Ảnh: Minh Châu

Toàn Đoàn hoàn thành 12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cho biết, trong giai đoạn 2022 - 2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã đạt kết quả toàn diện, có nhiều điểm nhấn.

Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục có bước chuyển rõ nét về phương thức, không gian và sức lan tỏa. Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường thực tiễn quan trọng để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tinh thần sáng tạo, năng lực số và khả năng làm chủ công nghệ của thanh niên được khơi dậy mạnh mẽ hơn.

Cùng với đó, các chương trình đồng hành với thanh niên chuyển mạnh hơn từ chăm lo phong trào sang hỗ trợ phát triển năng lực toàn diện của thế hệ trẻ.

Các đại biểu dự Đại hội - Ảnh: Minh Châu

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng.

"Với những nỗ lực đó, toàn Đoàn đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ. Những kết quả trên đã khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của tổ chức Đoàn trong xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và sức sáng tạo to lớn của tuổi trẻ Việt Nam", đồng chí Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Minh Triết thẳng thắn nhìn nhận công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vẫn còn một số hạn chế như một số hoạt động chưa thật sự hấp dẫn đối với thanh niên; việc nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên ở một số nơi chưa kịp thời; công tác hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên khởi nghiệp và công tác tập hợp thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Đây là những vấn đề cần được quan tâm khắc phục trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031 tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số.

Cùng với đó, triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Thực hiện hiệu quả chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”. Tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành và phát triển trong mô hình tổ chức mới.

Nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng. Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Theo VGP