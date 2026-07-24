Khai mạc chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ XIV tại Thanh Hóa

Sáng 24/7, tại Trung tâm hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa khai mạc chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ XIV - Giọt hồng xứ Thanh và tôn vinh các tập thể, cá nhân, gia đình hiến máu tình nguyện (HMTN) tiêu biểu năm 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các đại biểu dự lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Bá Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, thành viên Ban Tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ” Trung ương; đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng các đơn vị liên quan.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trên địa bàn tỉnh; các nhà tài trợ cho chương trình; các tập thể, gia đình, cá nhân được tôn vinh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nguyễn Quốc Thanh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng Ban vận động HMTN tỉnh Nguyễn Quốc Thanh nhấn mạnh: Thanh Hóa là một trong những địa phương có 14 năm liên tục tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ”. Năm nay, kế hoạch được ban hành sớm, sau hơn 2 tháng triển khai đã thu hút gần 15 địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia, tiếp nhận gần 10.000 đơn vị máu. Kết quả này khẳng định sự chủ động của các cấp hội chữ thập đỏ, ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các địa phương cùng sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng công an, quân đội, cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên và các câu lạc bộ tình nguyện.

Chương trình “Hành trình Đỏ” góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái và nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng Ban vận động HMTN tỉnh Nguyễn Quốc Thanh kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tích cực tham gia hiến máu, hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng xứ Thanh”, góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh, xây dựng một cộng đồng nhân ái, nghĩa tình.

Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia Nguyễn Bá Khanh phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia Nguyễn Bá Khanh cho biết: Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện tại Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia. Năm 2025, phong trào hiến máu tình nguyện của Thanh Hóa đã tiếp nhận gần 53.000 đơn vị máu, đạt 100% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện.

Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia Nguyễn Bá Khanh tin tưởng, với kinh nghiệm tổ chức cùng sự chuẩn bị chu đáo, lãnh đạo Trung tâm Máu Quốc gia kỳ vọng chương trình “Hành trình Đỏ” 2026 tại Thanh Hóa sẽ thành công, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ nghĩa cử hiến máu cứu người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các đại biểu hưởng ứng Chương trình

Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia Nguyễn Bá Khanh trao biểu trưng và cờ lưu niệm lần thứ XIV cho tỉnh Thanh Hóa.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ” Trung ương năm 2026 đã trao biểu trưng và cờ lưu niệm Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ XIV cho tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2025-2026.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2025-2026.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2025-2026.

Để ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các tổ chức, gia đình và cá nhân tiêu biểu, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã trao giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho nhiều tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2025-2026.

Ngay sau lễ khai mạc Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2026, Chương trình “Giọt hồng xứ Thanh” được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 25B để tiếp nhận máu hiến của các tình nguyện viên.

Lê Hợi