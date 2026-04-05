Khai hội Chùa Vĩnh Thái năm 2026

Huyền Trang
(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 5/4 (tức ngày 18/2 âm lịch), tại Chùa Vĩnh Thái, xã Trung Chính đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Quan Âm - Khu di tích lịch sử văn hóa và cách mạng Chùa Vĩnh Thái năm 2026.

Các đại biểu dự lễ hội.

Dự lễ có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo tăng ni, phật tử và Nhân dân, du khách thập phương.

Toàn cảnh chùa Vĩnh Thái.

Chùa Vĩnh Thái được xây dựng từ cuối thế kỷ XVI, không chỉ là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là “địa chỉ đỏ” trong thời kỳ cách mạng. Trong giai đoạn 1939 - 1941, nhiều đồng chí lãnh đạo cách mạng như: Nguyễn Văn Linh, Tố Hữu đã từng hoạt động tại đây. Năm 1999, chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cách mạng cấp tỉnh.

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp, chùa Vĩnh Thái đã được trùng tu, tôn tạo với nhiều hạng mục khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân và du khách.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Trung Chính đánh trống khai hội.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Lễ hội.

Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ xã Trung Chính tặng lẵng hoa chúc mừng Lễ hội.

Lễ hội năm nay được tổ chức với đầy đủ các nghi thức truyền thống như dâng hoa, thỉnh chiêng trống khai hội, dâng hương, tế lễ...; đồng thời, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Đông đảo tăng ni, phật tử, Nhân dân và du khách thập phương đã cùng tham gia nghi thức rước nước tại lễ hội.

Thông qua lễ hội nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của di tích; góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tạo điểm nhấn thu hút khách

Tạo điểm nhấn thu hút khách

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Cuối tuần này sẽ diễn ra Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026. Như thường lệ, đây là sự kiện được chờ đợi nhất của tháng Tư - sự kiện mở màn cho một mùa du lịch biển.
Giữ hồn lễ hội truyền thống phường Sầm Sơn

Giữ hồn lễ hội truyền thống phường Sầm Sơn

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sầm Sơn không chỉ níu chân du khách bởi bãi cát dài, nước biển trong xanh mà còn bởi những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ẩn sau nhịp sống du lịch sôi động là những lễ hội dân gian giàu bản sắc, nơi người dân gửi gắm...
Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Hà Công Mậu (sinh năm 1946), ở xã Bá Thước vẫn miệt mài với chữ viết của đồng bào dân tộc Thái. Những đóng góp của ông đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
