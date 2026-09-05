Khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành công trình Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư

Sáng 5/9, hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội khai giảng năm học mới, thầy và trò Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư, xã Tam Lư tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành công trình trường học vừa được hoàn thiện.

Học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư dự lễ khai giảng.

Dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công; lãnh đạo địa phương, nhà trường cùng cán bộ, giáo viên và học sinh.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư được xây dựng tại bản Hậu, xã Tam Lư trên diện tích khoảng 6ha, quy mô 39 lớp với 1.013 học sinh; tổng mức đầu tư 187 tỷ đồng.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Trịnh Huy Triều cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục phục vụ dạy học, sinh hoạt và rèn luyện, tạo điều kiện để học sinh, nhất là học sinh ở khu vực biên giới được học tập trong môi trường khang trang, an toàn.

Việc đưa trường vào sử dụng cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước hoàn thiện hệ thống trường phổ thông nội trú tại các địa bàn khó khăn.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 33 lớp, 897 học sinh và 73 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, cấp tiểu học có 21 lớp với 470 học sinh; cấp THCS có 12 lớp với 427 học sinh. Toàn trường có 558 học sinh nội trú và 339 học sinh bán trú.

Niềm vui của các em học sinh trong ngày khai giảng năm học mới.

Đây là năm học đầu tiên thầy và trò nhà trường đón năm học mới trong ngôi trường được đầu tư đồng bộ, khang trang. Cùng với việc khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, kỷ cương, thân thiện; quan tâm đời sống, việc học tập và rèn luyện của học sinh.

Lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư đánh dấu bước phát triển mới của nhà trường; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt tại địa bàn biên giới.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà đầu năm học mới của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã tham gia trồng cây lưu niệm và tham quan khuôn viên, cơ sở vật chất của nhà trường.

Đình Giang