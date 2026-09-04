Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, công tác xây dựng Đảng

Sáng 4/9, tại Trung tâm hội nghị 25B, phường Hạc Thành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2025-2030 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trình bày các tờ trình tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng xem xét Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Thanh Hóa là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy và Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh Thanh Hóa là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng cho ý kiến và thống nhất thông qua về việc đổi tên “Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa” thành “Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa”; Tờ trình về việc sắp xếp mô hình tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy;

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh; đội ngũ doanh nhân có tâm, có tầm, tuân thủ pháp luật, có khát vọng làm giàu chính đáng, có trách nhiệm với xã hội; đội ngũ chuyên gia giỏi đầu ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành kinh tế trọng tâm, trọng điểm của tỉnh;

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về xây dựng đội ngũ công nhân lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc thảo luận, thống nhất các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bảo đảm đúng hướng dẫn của Trung ương và quy định của pháp luật.

Minh Hiếu