Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2026-2027 của cả nước, thầy và trò Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh, xã Tam Thanh tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, UBND xã Tam Thanh cùng các thầy giáo, cô giáo, phụ huynh và đông đảo học sinh nhà trường.

Các em học sinh đầu cấp của Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh năm học 2026-2027.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu cùng thầy, cô giáo và học sinh thực hiện nghi thức chào cờ, theo dõi phóng sự về quá trình xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền; nghe Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; phát biểu của đại diện các nhà trường, học sinh, sinh viên và theo dõi phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tiết mục văn nghệ chào mừng do giáo viên Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh biểu diễn.

Với thầy cô và học sinh Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 mang đến những cảm xúc đặc biệt. Sau 12 tháng thi công, ngôi trường mới hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học, mở ra một không gian học tập, rèn luyện và sinh hoạt thuận lợi hơn cho học sinh vùng biên giới.

Đặc biệt, khu nội trú, bán trú được đầu tư đồng bộ giúp những học sinh ở xa trường giảm bớt khó khăn trong đi lại, yên tâm học tập, sinh hoạt. Đây cũng là điều kiện để các thầy, cô giáo có thêm thời gian đồng hành, chăm lo cho học sinh cả trong học tập và cuộc sống.

Công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh được xây dựng trên diện tích khoảng 1,13ha, với tổng kinh phí đầu tư 147 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều hạng mục quan trọng như khối nhà hiệu bộ, phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, sân chơi thể thao, khu nội trú, bán trú và các công trình phụ trợ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho nhà trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng nhà trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao quà của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và hoa, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng trao 30 suất quà của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, 30 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào đón năm học mới 2026-2027, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao, đưa công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh vào hoạt động.

Công trình hoàn thành đúng dịp khai giảng năm học mới không chỉ tạo thêm động lực cho thầy và trò nhà trường, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng khó khăn, biên giới.

Sau nghi thức khánh thành, Hiệu trưởng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.

Đại diện Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường.

Đại diện Công ty 185 - Binh đoàn 12 tặng quà cho nhà trường.

Đại diện Công ty Sách và Thiết bị Hồng Đức tặng quà chúc mừng nhà trường.

Lãnh đạo xã Tam Thanh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Nhân dịp này, đại diện Binh đoàn 12, Công ty 185 - Binh đoàn 12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Bộ Quốc phòng đã tặng hoa và quà cho nhà trường; đại diện Công ty Sách và Thiết bị Hồng Đức tặng quà và lãnh đạo xã Tam Thanh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Lê Hợi