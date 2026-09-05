Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bát Mọt

Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dự, chung vui Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành công trình Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bát Mọt, xã Bát Mọt.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đưa công trình Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bát Mọt vào sử dụng.

Cùng dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 600 học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bát Mọt.

Dự án Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bát Mọt có tổng mức đầu tư hơn 174 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất hiện hữu của Trường Mầm non Bát Mọt, Trường Tiểu học Bát Mọt 1 và Trường THCS Bát Mọt, với tổng diện tích khoảng 1,5ha.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bát Mọt.

Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư theo hướng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2, gồm các hạng mục: khu nhà lớp học với 22 phòng và 12 phòng học bộ môn; nhà hiệu bộ; nhà đa năng; nhà truyền thống văn hóa dân tộc; thư viện; sân chơi, khu thể thao; khu nội trú phục vụ khoảng 328 học sinh và khu bán trú cho khoảng 286 học sinh; nhà ở công vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các hạng mục phụ trợ khác.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bát Mọt.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bát Mọt; trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đưa công trình Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bát Mọt vào hoạt động.

Linh Hương