Khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông Nội trú TH và THCS Yên Khương

Sáng 5/9, tại Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Yên Khương, xã Yên Khương, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành công trình trường học mới được tổ chức với sự tham dự của 712 học sinh và toàn thể giáo viên nhà trường.

Quang cảnh Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Yên Khương.

Nghi thức đón học sinh đầu cấp của Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Yên Khương.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo Nhân dân xã Yên Khương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại biểu dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và đại biểu dự buổi lễ.

Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương được khởi công xây dựng ngày 9/11/2025, với tổng mức đầu tư trên 123 tỷ đồng. Đây là 1 trong 6 công trình được khởi công xây dựng trên địa bàn tỉnh trong năm 2025, sau Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nhà trường.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nhà trường.

Dự án nhằm đầu tư xây mới các hạng mục công trình và cải tạo, nâng cấp hạng mục công trình hiện có, mở rộng khu đất hiện trạng của Trường THCS, Trường Tiểu học Yên Khương, đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú của học sinh và nhà công vụ của giáo viên.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh nhà trường.

Diện mạo mới của Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Yên Khương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Yên Khương.

Song hành với quá trình triển khai dự án, xã Yên Khương đã khẩn trương thực hiện các thủ tục thành lập Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Yên Khương trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng con người, tài chính, tài sản của các trường tiểu học và THCS Yên Khương. Đồng thời nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2026-2027.

Năm học mới này, Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Yên Khương đón thêm 60 học sinh lớp 1 và 93 học sinh lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 712 em. Trong đó có 487 học sinh được học tập nội trú, 225 học sinh được học tập bán trú, phù hợp với tâm lý lứa tuổi và nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh.

Lãnh đạo Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Yên Khương đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội đến trường, thầy cô giáo, học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Yên Khương đã được nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục; đại diện lãnh đạo nhà trường thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các đại biểu đã cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng công trình Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Yên Khương và trao 60 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan cơ sở vật chất của Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Yên Khương.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trao lẵng hoa; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quà chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nhà trường.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Yên Khương.

Đỗ Đức