Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến dự khai giảng tại Trường Tiểu học Minh Khai

Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 tại Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hạc Thành.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Minh Khai.

Cùng dự có đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, phường Hạc Thành cùng đông đảo giáo viên và các em học sinh Trường Tiểu học Minh Khai.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục, Trường Tiểu học Minh Khai bước vào năm học mới với một tâm thế mới sau khi sáp nhập từ ba trường: Tiểu học Minh Khai 1, Tiểu học Minh Khai 2 và Tiểu học Đông Hương.

Sau sáp nhập, Trường Tiểu học Minh Khai có quy mô 60 lớp học, 2.463 học sinh và 105 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học mới 2026-2027, Trường Tiểu học Minh Khai có 407 học sinh lớp 1.

Lãnh đạo phường Hạc Thành tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Minh Khai.

Trong niềm phấn khởi của lễ khai giảng năm học mới, cô và trò Trường Tiểu học Minh Khai vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ, tâm huyết và sự cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo và các em học sinh; đồng thời là động lực to lớn để tập thể nhà trường thêm vững tin, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học Minh Khai.

Tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học Minh Khai.

Tiếp đó, giáo viên, các em học sinh Trường Tiểu học Minh Khai cùng các đại biểu đã theo dõi lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Tố Phương