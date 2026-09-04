Xây dựng đội bóng đoàn kết, kỷ luật, chuyên nghiệp và giàu bản sắc

Mùa giải 2026-2027 mở ra với nhiều thách thức đối với đội bóng Thanh Hóa. Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các nhà tài trợ và người hâm mộ; cùng sự chuẩn bị nghiêm túc, quyết tâm cao của Ban huấn luyện, các cầu thủ và Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Thanh Hóa, đội bóng sẽ bước vào mùa giải mới với diện mạo mới, từng bước ổn định hơn, cùng quyết tâm trở lại mạnh mẽ, thi đấu với tinh thần cao nhất và đáp lại niềm tin của người hâm mộ.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, ông Lê Xuân Tưởng - tân Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa đã chia sẻ về những kế hoạch trước mắt cũng như mục tiêu xây dựng đội bóng trong thời gian tới.

Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa Lê Xuân Tưởng.

Phóng viên: Thưa ông, điều gì khiến Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa quyết định đồng hành cùng bóng đá xứ Thanh, và ông có thể chia sẻ cảm xúc khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa?

Ông Lê Xuân Tưởng: CLB Bóng đá Thanh Hóa đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trước khi từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Với nhiều thành tích đáng ghi nhận, đội bóng đã trở thành niềm tự hào của người hâm mộ xứ Thanh và là một trong những CLB giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Chính những giá trị đó đã thôi thúc Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa quyết định đồng hành cùng CLB. Tôi cho rằng đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm rất lớn.

Việc Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa tiếp nhận đội bóng, cũng như cá nhân tôi đảm nhận vai trò Chủ tịch CLB, bên cạnh trách nhiệm còn là tình yêu với thể thao quê nhà, có thể nói cũng là một cái duyên. Chúng tôi hiểu rằng đội bóng Thanh Hóa không thuộc về riêng một doanh nghiệp hay cá nhân nào, mà là tài sản tinh thần của người dân. Khi nhận nhiệm vụ này, chúng tôi ý thức rất rõ trách nhiệm của mình. Vì vậy, chúng tôi xác định phải bắt tay vào công việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và lâu dài.

Nhân đây, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những chỉ đạo rất sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh. Sự quan tâm đó không chỉ thể hiện trách nhiệm, mà còn cho chúng tôi cảm nhận rất rõ tình yêu thể thao, tình yêu bóng đá và sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh đối với đội bóng quê hương.

Với chúng tôi, đó là nguồn động viên rất lớn, giúp Ban lãnh đạo thêm niềm tin, Ban huấn luyện thêm trách nhiệm, các cầu thủ thêm ý chí và tất cả chúng tôi thêm khát vọng để hành động. CLB sẽ cố gắng biến sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng ấy thành những hành động cụ thể, xây dựng một tập thể đoàn kết và giành những kết quả xứng đáng trên sân cỏ.

Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa Lê Xuân Tưởng trao đổi với Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Phóng viên: Tiếp quản đội bóng sau một quãng thời gian đầy khó khăn, ông nhìn nhận đâu là thách thức lớn nhất hiện nay?

Ông Lê Xuân Tưởng: Trong giai đoạn hiện nay, khi nhiều CLB đầu tư rất mạnh và giải bóng đá ngày càng được nâng tầm, sự cạnh tranh trở nên rất khốc liệt. Vì vậy, việc đầu tiên đối với bóng đá Thanh Hóa ngay lúc này và trong nhiều năm tới chính là áp lực về nguồn lực.

Tiếp đó là làm sao tạo dựng được sự ổn định và niềm tin trong nội bộ CLB, với các đối tác và người hâm mộ; đồng thời duy trì sự ổn định về định hướng phát triển. Ban lãnh đạo sẽ tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể, Ban huấn luyện tập trung vào chuyên môn, còn các cầu thủ phải thể hiện tinh thần thi đấu và trách nhiệm trên sân.

Mong rằng, với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp, đối tác và sự đồng hành của các cổ động viên, đội bóng sẽ vượt qua khó khăn, vững bước trên hành trình sắp tới.

Ban huấn luyện và các cầu thủ Thanh Hóa ra mắt trước khi mùa giải V.League 2026/2027 khởi tranh.

Phóng viên: Mỗi mùa giải mới đều đi kèm những kỳ vọng mới. Ban lãnh đạo đã đặt ra mục tiêu cụ thể nào cho toàn đội ở đấu trường quốc nội năm nay, thưa ông?

Ông Lê Xuân Tưởng: Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là xây dựng một tập thể đoàn kết, ổn định và có tinh thần thi đấu cao nhất trong từng trận đấu. CLB đặt mục tiêu thi đấu tốt, nỗ lực giành kết quả cao nhất ở từng trận. Năm nay, mục tiêu là trụ hạng; xa hơn là hướng tới một vị trí xứng đáng với truyền thống của bóng đá Thanh Hóa.

Tiếp đó, trong quá trình xây dựng đội bóng hướng tới những mục tiêu mới, việc giữ gìn và phát huy bản sắc của bóng đá xứ Thanh là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là tinh thần thi đấu quyết liệt, không ngại khó khăn, không dễ dàng bỏ cuộc và luôn chiến đấu với trách nhiệm cao nhất vì màu cờ, sắc áo.

Một cầu thủ có thể đến từ nhiều địa phương khác nhau, nhưng khi đã trở thành thành viên của đội bóng, cần hiểu rằng mình đang đại diện cho hình ảnh của CLB và niềm tự hào của người hâm mộ xứ Thanh. Tinh thần ấy phải được thể hiện từ sân tập đến sân thi đấu, từ những trận đấu thuận lợi cho tới những thời điểm khó khăn nhất.

Xa hơn, chúng tôi đặc biệt đặt niềm tin vào công tác đào tạo trẻ. Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường để những trẻ em xứ Thanh yêu bóng đá được phát hiện, được đào tạo, được học tập và được nuôi dưỡng ước mơ.

Phóng viên: Thị trường chuyển nhượng năm nay chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn trong đội hình. Ông đánh giá thế nào về những tân binh vừa gia nhập, và liệu đội bóng đã có đủ chiều sâu đội hình để chinh chiến chặng đường dài?

Ông Lê Xuân Tưởng: Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, chúng tôi đã cố gắng xây dựng lực lượng phù hợp với định hướng chuyên môn của Ban huấn luyện. Các cầu thủ mới đều được lựa chọn dựa trên nhiều yếu tố, trong đó không chỉ có chuyên môn mà còn là khả năng hòa nhập, tinh thần thi đấu và sự phù hợp với tập thể.

Với những tân binh vừa gia nhập đội bóng, có thể nói họ khá phù hợp với mong muốn, kỳ vọng của Ban huấn luyện. Những ngoại binh cũng đã được ký kết hợp đồng và ra mắt chính thức. Trong giai đoạn 1 của giải, chúng tôi tự tin đội bóng sẽ thi đấu tốt. Tùy thuộc vào diễn biến chung của các đội tại V.League, chúng tôi sẽ bổ sung lực lượng, tăng chiều sâu cho đội hình.

Phóng viên: Một trong những vấn đề được quan tâm là bản sắc của bóng đá Thanh Hóa. Theo ông, bản sắc ấy cần được thể hiện như thế nào?

Ông Lê Xuân Tưởng: Đó chính là điều quan trọng nhất. Qua các buổi tiếp xúc với cầu thủ, chúng tôi đều nhấn mạnh rằng bản sắc của bóng đá Thanh Hóa trước hết nằm ở tinh thần. Đó là sự mạnh mẽ, quyết tâm, không ngại khó, không dễ dàng bỏ cuộc và luôn thi đấu hết mình vì màu áo.

Giá trị cốt lõi mà đội bóng hướng tới chính là bản sắc và tinh thần cống hiến. Chúng tôi muốn xây dựng một tập thể thi đấu với tinh thần “rực lửa”, kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc trước bất kỳ đối thủ nào. Mỗi trận đấu trên sân nhà hay sân khách phải là một màn trình diễn quả cảm, thể hiện đúng khí chất kiên cường của con người xứ Thanh.

Người hâm mộ luôn là “điểm tựa” của Bóng đá xứ Thanh. Ảnh: Thanh Hóa FC.

Phóng viên: Cầu thủ là người chiến đấu trên sân, nhưng khán giả trên khán đài được xem là cầu thủ thứ 12. Ông có thông điệp gì muốn gửi đến các cổ động viên - những người luôn sát cánh cùng đội bóng?

Ông Lê Xuân Tưởng: Qua nhiều thế hệ, người hâm mộ bóng đá xứ Thanh đã hình thành một tình yêu rất riêng với đội bóng quê hương. Hiện nay, đội bóng phần nhiều là những cầu thủ trẻ, nên chúng tôi mong các cổ động viên hãy yêu thương các cầu thủ như yêu những người con trong gia đình.

Đội bóng có lúc thành công, có lúc chưa thành công, thậm chí có những lúc mắc sai lầm, nhưng chúng ta hãy đến với đội bằng tình yêu chân thành. Bài hát cổ động của bóng đá Thanh Hóa cũng có câu: “Mỗi nhịp bóng triệu nhịp tim chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng; tình yêu chiến thắng”, thể hiện điều đó.

Và khi cổ động viên đã tin yêu như vậy thì các cầu thủ cũng phải chỉn chu, nỗ lực nâng cao chuyên môn, văn hóa, sức khỏe để đáp lại tình cảm đó.

Chúng ta đang bắt đầu một hành trình mới. Với niềm tự hào khi mang trên mình màu áo Thanh Hóa, với tinh thần đoàn kết, khổ luyện, trách nhiệm và khát vọng, tôi tin rằng mỗi người sẽ làm tốt nhất công việc của mình, cùng nhau làm tất cả những gì có thể để đội bóng chiến thắng.

Và tôi tin, khi tất cả chúng ta cùng chung một niềm tin, cùng một khát vọng, phía sau là sự đồng hành của cả cộng đồng, bóng đá Thanh Hóa sẽ ngày càng mạnh mẽ và đi thật xa.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Anh Tuân (thực hiện)