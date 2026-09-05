Khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy

Trong không khí phấn khởi cùng hàng triệu học sinh trong cả nước chào đón năm học mới 2026-2027, tại Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là điểm cầu chính của tỉnh kết nối với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông Nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai với chương trình Lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên phạm vi toàn quốc.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khai giảng và khánh thành công trình Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đến dự lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đại biểu và thầy, cô giáo cùng học sinh thực hiện nghi lễ chào cờ.

Học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy thực hiện nghi lễ chào cờ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Công trình Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy được xây dựng, cải tạo và mở rộng trên diện tích hơn 25.000m2, quy mô 30 lớp, đáp ứng khoảng 750 học sinh.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 665 học sinh với 24 lớp và 68 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, 248 học sinh học nội trú, 417 học sinh học bán trú.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy, cùng với các điểm cầu trong cả nước, các đại biểu và toàn thể thầy cô giáo cùng các em học sinh đã nghe Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận năm học 2025-2026 ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp dạy học và quản trị; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều kiện học tập tiếp tục được cải thiện, người học và nhà giáo ở những địa bàn khó khăn được quan tâm, hỗ trợ tốt hơn.

Học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy dự lễ khai giảng.

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa, từng bước đi vào cuộc sống. Luật Nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp “trồng người”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của toàn ngành; trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò; ghi nhận tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của học sinh, sinh viên, học viên và sự đồng hành của các bậc phụ huynh, Nhân dân.

Định hướng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần trở thành nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau.

Học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy tại lễ khai giảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các em học sinh, sinh viên, học viên nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, phát huy khả năng sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên, đem tài năng phụng sự Nhân dân, đất nước.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là tại những địa bàn khó khăn, để hoàn cảnh không trở thành rào cản đối với cơ hội học tập và tương lai của mỗi con người.

Với truyền thống hiếu học của dân tộc, sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo và khát vọng của thế hệ trẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng năm học 2026-2027 sẽ mở ra những bước tiến mới cho giáo dục nước nhà.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại điểm cầu Trường Phổ thông Nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, tại điểm cầu trung tâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức tổ chức giáo dục, hướng tới những chuyển biến thực chất, đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nhấn mạnh tinh thần đổi mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị năm học 2026-2027 phải thực sự là năm đổi mới từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy và từng học sinh, sinh viên. Toàn ngành Giáo dục cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm; trong đó nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng nhà trường thực sự trở thành môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh và nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ.

Đại biểu dự lễ khai giảng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động, thầy cô giáo và đồng bào đã chung sức triển khai các công trình trong điều kiện địa hình, thời tiết còn nhiều khó khăn, bảo đảm đưa trường vào hoạt động đúng dịp năm học mới.

Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng năm học 2026-2027 sẽ tạo được tinh thần mới, cách làm mới và những chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, từng lớp học và từng học sinh; mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam, góp phần xây dựng một dân tộc thông thái, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi lễ, cùng với các điểm cầu trong cả nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức khánh thành công trình Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã trao hoa chúc mừng nhà trường và quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhà trường nhân dịp khai giảng và khánh thành công trình trường học.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; Công ty TNHH Hoàng Tuấn trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái Thanh Hóa trao hệ thống nước sạch cho nhà trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đại biểu thăm cơ sở vật chất Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy.

Minh Hiếu