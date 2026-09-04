Dân chủ ở Thanh Hóa không dừng lại ở khẩu hiệu, mà biến thành nguồn lực phát triển

Sáng 4/9, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Đại diện các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa dự buổi làm việc.

Thành viên đoàn công tác dự buổi làm việc.

Ngay sau khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ tháng 7/2023, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành hệ thống văn bản đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo hành lang pháp lý để đưa luật vào cuộc sống. Nhận thức về quyền làm chủ và trách nhiệm tham gia xây dựng chính quyền của cán bộ, đảng viên và Nhân dân từng bước được nâng lên; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở được đề cao.

Việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” từng bước đi vào thực chất, góp phần củng cố đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp báo cáo kết quả thi hành Luật.

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đại diện đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát; hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, nghiêm túc trong triển khai, tổ chức thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quá trình triển khai cho thấy, dân chủ ở Thanh Hóa không dừng lại ở khẩu hiệu mà biến thành nguồn lực phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật tại địa phương; đồng thời nêu những nhiệm vụ, giải pháp tỉnh xác định triển khai trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Từ thực tiễn hoạt động tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị Đoàn công tác báo cáo với Trung ương những nội dung tỉnh Thanh Hóa đề xuất, kiến nghị, trong đó có việc rà soát, sửa đổi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng bộ với các luật chuyên ngành như Luật Đất đai, Luật Đầu tư công; ban hành Nghị định quy định chi tiết chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đánh giá cao những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; ghi nhận sự vào cuộc nghiêm túc, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong bảo đảm, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách khi triển khai đều hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm.

Các ý kiến, kiến nghị và kinh nghiệm thực tiễn của Thanh Hóa sẽ được đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp để nghiên cứu trong quá trình xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng thực chất, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân.

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